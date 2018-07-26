Alacakların yapılandırılmasıyla ilgili son gün, 31 Temmuz

Suat Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Güner, vergi ve bazı alacakların yapılandırılmasıyla ilgili yasadan yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihinin 31 Temmuz 2018 Salı günü olduğunu hatırlatarak “Sosyal Güvenlik Kurumu’na birikmiş borcu olan kişilerin bu önemli fırsattan mutlaka yararlanmaları ve olası mağduriyetlerin yaşanmaması için vatandaşlarımızın başvurularını son güne bırakmamalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

SGK Trabzon İl Müdür Yardımcısı Ali Güner, 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasıyla ilgili kanunun çok geniş kapsamlı olduğunu belirterek, “Kanunla sigortalı ve işverenlerin, SGK’ya olan borçlarını daha kolay şartlarda ödemelerine imkân sağlanmaktadır ve yapılandırmaya başvurular 31 Temmuz 2018 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. 2018 Mart ayı ve öncesine ait 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılarına ait sigorta primleri, işsizlik sigortası primi ve idari para cezaları başta olmak üzere birçok borç türü yapılandırma kapsamındadır. Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 10’unun en son 31 Ağustos 2018 tarihinde peşin ödenmesi halinde, kalan Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90’ı silinecektir. Taksitli ödeme seçeneğini tercih edenlerin ise borçlarını iki taksitte ödemeleri halinde prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 50’sinin en son 31 Ekim 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde, kalan Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50’si silinecektir. Yapılandırmada emekli sigortalıların, esnaf veya şirket ortağı olarak faaliyet göstermelerinden doğan SGDP borçları silinecektir. Asılları ödenmiş alacakların fer’ilerinin yüzde 40’ının ödenmesi halinde kalan yüzde 60’ı silinecektir” dedi.

Yapılandırmayla ilgili yapılacak ödemelerin 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte ödenebileceğini ifade eden Ali Güner, “Borçluların kapsama giren kurum alacaklarını yapılandırabilmeleri için 31 Temmuz 2018 tarihi mesai bitimine kadar ilgili birime şahsen, posta veya 31 Temmuz 2018 tarihi saat 23.59’a kadar e-sigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’na birikmiş borcu olan kişilerin bu önemli fırsattan mutlaka yararlanmaları ve olası mağduriyetlerin yaşanmaması için vatandaşlarımızın başvurularını son güne bırakmamalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.