Alemdaroğlu: “Mevcut sanayimiz şehrimizi kaldıramıyor”

Sınırlı Sorumlu Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu, mevcut sanayi sitelerinin Trabzon'da artık günümüz ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini belirterek yeni bir sanayi sitesi oluşturulması gerektiğini söyledi.

Aralarında Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makine Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Pehlivan'ın da bulunduğu Sınırlı Sorumlu Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri, Trabzon Büyük Şehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmede konuşan Gökçen Alemdaroğlu, mevcut sanayi sitelerinin günün şartlarında oluşan ihtiyacı karşılayamadığını belirterek "Tüm bu gerçeklerin yanında bir de bu sanayilerimizin fiziki ve modernizasyon açısından günümüzün ihtiyaçlarını da karşılayamadığı gerçeği ortadadır. Bu nedenden ötürü tüm sanayi siteleri ile bir olarak şehrimize Trabzon Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi kazandırmış olduk. Kooperatif olarak yapmış olduğumuz AR-GE çalışmalarının doğrultusunda 2 bin dönümlük bir arazi ihtiyacı bulunmaktadır. Bu projemizin içerisinde 2 bin adet dükkan, cami, Sanat Lisesi, futbol sahası, üretim yapılan ürünler için sergi alanları vb. tüm sosyal alanlar düşünülmüştür. Yeni sanayi sitesi aynı zamanda şehrimizin ve Türkiye'nin kanayan yarası işsizliğe de çare olacaktır. Yaklaşık olarak aileleri ile birlikte 150 bin kişinin sorumluluğunu üslenecek bir projedir. Siz değerli başkanımızdan ve şehrimizin önde gelen bürokratlarından projemize destek istiyoruz” dedi.

Başkan Gümrükçüoğlu ise yaptığı konuşmada Erzincan ve Trabzon arasında yapılacak olan demiryolu projesine verilecek güzergahların belirlenmesi yapıldıktan sonra bu konuda yardımcı olacaklarını ifade ederek "Sizlerin de bildiği üzere şehrimiz ve bölge için önemli olan ve tüm milletvekili ve bakanlarımızın takip ettiği Erzincan, Gümüşhane ve Trabzon demiryolu projesi ihale aşamasından geçmiştir. Yapılacak olan projenin henüz güzergahları belli olmadığından ötürü sizlere kesin bir şekilde yardımcı olamıyorum ancak 2019 Haziran veya Eylül ayı itibari ile güzergahların belirlenmesinin ardından üstümüze düşeni yaparak şehrimiz açısından iyi olan bu projeye destek olacağız“ diye konuştu.