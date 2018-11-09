Alemdaroğlu yeni sanayi sitesi projesi için TTSO Başkanı Hacısalihoğlu'ndan destek istedi

Sınırlı Sorumlu Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu, Trabzon Ticaret Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret ederek yeni sanayi projesi için destek istedi.

Konuyla ilgili yaklaşık 1,5 yıldan beri proje çalışmalarının sürdüğünü hatırlatan Alemdaroğlu, amaçlarının Trabzon'a yeni sanayi sitesi kazandırmak olduğunu söyledi. Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Başkan Hacisalihoğlu'nu makamında ziyaret eden Alemdaroğlu en büyük beklentilerinin bütün sanayi sitelerini tek çatı altında toplamak olduğunu belirtti.

Alemdaroğlu, “Konuyla ilgili yaklaşık 1,5 yıldır üzerinde durduğumuz bir projemiz vardı. Bununla alakalı bazı çalışmalar yaparak bir animasyon gösterisi ile birlikte bir proje hazırladık. Bununla ilgili olarak da Değirmendere Havzası'ndaki bütün sanayi sitesindeki dükkânları tek tek belirledik. Bunların sanayi ölçülerini çıkardık. Bununla alakalı 5 ayda bir kooperatif kurduk ve 'Bismillah' diyerek bu işe başladık. Amacımız Trabzon'a yeni bir sanayi sitesi kazandırmak. Gönül ister ki bütün sanayileri tek çatı altına toplayıp Değirmendere Havzası'nı boşaltarak buraların Trabzon'a kazandırılması. Trabzon bugünlerde özellikle turizm konusunda çok güzel bir ivme yakalamış. Burası ilerleyen zamanlarda ne olur bilemeyiz ancak burasının boşalması Trabzon'a katılması büyük ölçüde şehrin önünü açacağına inanıyorum. Bununla alakalı sizi ziyaret etmek istedik, sizin desteklerinizi almak istedik. Sonuçta Trabzon'un sanayi ile alakalı en büyük gücü burası” diye konuştu.

TTSO Başkanı Hacısalihoğlu da oda olarak her türlü desteği vermekten yana olduklarını ancak bu yöndeki çalışmaların tam olarak netleşmesini beklediklerini söyledi. Hacısalihoğlu, “Sanayi bölgesinin yeniden başka bir yerde yapılanması konusunu aslında biz 2010 yılında gündeme getirdik. Bizim buradaki esas amacımız da sanayi sitelerinin hepsini bir yerde toplamaktı. Bu konuda sizlere oda olarak elimizden gelen desteği vereceğimizin bilinmesini istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Alemdaoğlu hazırladıkları projeyi Başkan Hacısalihoğlu'na sundu.