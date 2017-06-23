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23 Haziran 2017 14:42

Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu’ndan "iflas" haberlerine yönelik açıklama yapıldı.

Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu’ndan "iflas" haberlerine yönelik açıklama yapıldı.

Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu’ndan

23 Haziran 2017 14:42


Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı, " Bir kaç gündür gerek dijital, gerekse de yazılı bazı basın organlarında çıkan, “Ulusoy Seyahat İflas Etti” haberlerinde yanlışlıkla şirketimizin logosu ve tanıtım filmi kullanılmıştır.


Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu’nun haberlerde adı geçen Ulusoy Seyahat ile uzaktan yakından hiçbir ilgisinin olmadığının bilinmesini isteriz.


Her geçen gün araç filosu ve hizmet kalitesini artırarak büyümeye devam eden şirketimizle ilgisi olmayan haberlerde logo ve tanıtım filmlerimizi kullanarak bilinçli yada bilinçsiz şekilde ticari itibarımızı hedef alan basın kuruluşlarına gerekli uyarı yazıları gönderilmiş ve haklarında hukuki işlemler başlatılmıştır.


Siz değerli basın kuruluş ve mensuplarının şirketimizle ilgili yapılan haberlerde daha seçici ve titiz davranmanızı diliyor, konunun kamuoyuna bu haliyle aktarılması ve doğru bilgilendirilmesi adına hassasiyetlerinizi bekliyoruz"denildi.




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