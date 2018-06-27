Türkiye genelinde ilk olarak Bolu’da Yedigöller Alabalık Üretme İstasyonu ile başlayan doğal alabalık üretimi çalışmaları, Trabzon’un Maçka ilçesindeki Altındere Alabalık Üretme İsyonunu’nun kurulması ile hız kazandı.

2006 yılında 4421 m’lik bir alan üzerine kurulan Altındere Alabalık Üretme İstasyonu, değişik illerden anaç ve anaç adayı yakalama, yakalanan anaçlardan yumurta sağımı, dölleme ve bakımlarını yapma, üretilen yavru balıkların belirlenen program dahilinde anaçlarının alındıkları illere götürülerek dere veya göllere bırakılma gibi faaliyetler yürütüyor.

2018 yılında Türkiye genelinde 11 il ve 38 farklı su kaynağından temin edilen anaç alabalıklardan elde ettiği 2 milyon 200 bin adet yavru alabalığı suya bırakarak Trabzon il sınırları içerisinde toplamda 358 bin adet yavru alabalık salımı gerçekleştiren, Altındere Vadisi Doğal Alabalık Üretim İstasyonu yıllık 2-3 milyon yavru balık üretmeyi hedefliyor.

Türkiye sularının yerli türlerlerle balıklandırılması amacıyla 2004 yılında hayata geçen ‘Doğal Alabalık Üretimi, Yetiştirilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması’ adlı proje kapsamında kurulan Altındere Alabalık Üretme İstasyonu’nda yapılan üretimle doğal alabalık türlerinin üretimi ve bozulan alabalık habitatlarının iyileştirilmesi sonucunda sportif balık avcılığının geliştirilmesi ile orman köylüsünün sosyo-ekonomik yönden kalkındırılması amaçlanıyor.