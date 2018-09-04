Altındere Vadisi yenilenecek

16 proje arasına giren “Altındere Vadisi’nde Yeni Bir Yaşam” adlı proje DOKA tarafından 1 milyon 14 bin 999 TL hibe ile desteklenecek. Yaklaşık 4 milyona tamamlanması planlanan proje kapsamında, Trabzon’un Maçka İlçesi’ndeki Altındere Milli Parkı içerisindeki mevcutta bulunan yapılar rehabilite edilecek ve bir kısmı da yıkılıp yeniden yapılacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Akkaya ve DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman bir araya gelerek proje sözleşmesini imzalarken, imza töreninde konuşan Mustafa Akkaya, Trabzon’un geleceğinin turizm ile şekilleneceğini belirtti. Akkaya “Turizm bacasız fabrikadır. Bunun farkındayız ve var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bölgenin tanıtılması, ekonomik inkişafı anlamında hassasiyetle üzerinde durduğumuz bir alandır turizm. Trabzon’umuz gerek yapılan yatırım ve tanıtımlarla turistlerin ziyaret etmek istedikleri gözde bir yer haline geldi. Biz de turisti kazanan geleceği kazanır bilinciyle hareket ederek turizm alanlarının gerek yenilenmesi gerekse yeni turizm alanlarının kazandırılması için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu bağlamda işbirliği gerçekleştirdiğimiz DOKA’ya da ayrıca teşekkür ederiz. Altındere Vadisi’ndeki proje tamamlandığında ve Sümela Manastırı’nın da restorasyonu bittiğinde bu bölge turizm açısından daha da cazip hale gelecektir” ifadelerini kullandı.