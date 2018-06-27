Altunbaş, 24 haziran seçim sonuçlarını değerlendirdi

24 Haziran’da gerçekleştirilen seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni sistemin ilk Başkanı seçilmesinin, AK Parti’nin de birinci parti olmasının ardından Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş seçimlerle alakalı bir değerlendirme yaptı. Türkiye’nin büyük bir katılım oranı ile çok önemli bir demokrasi sınavını başarıyla verdiğini söyleyen Altunbaş, “24 Haziran’da milletimizin teveccühü ve oylarıyla birlikte Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk Başkanı seçilmiştir. Millet, ülkenin ve kendisinin geleceği adına en doğru kararı vermiştir. Türkiye üzerinde herhangi bir gücün oyun oynamasına fırsat tanımayarak istikrarın güven içerisinde devamına karar vermiştir. Ortahisar ve Trabzon’daki vatandaşlarımız yüzde 87’yi bulan katılım oranıyla demokrasi sınavından başarı ile çıkmış, sandıkta güçlü oy desteğini göstermiştir” dedi.

Seçim sonuçlarının analizlerini detaylı bir şekilde yaptıklarını belirterek geçmiş seçimlerden örnekler veren Altunbaş, “2015’te gerçekleşen 7 Haziran seçimlerinde Trabzon genelinde 258 bin 683 seçmenin desteğiyle yüzde 55,29’luk oy oranını yakalamıştık. Ortahisar’da 88 bin 577 seçmenin desteğiyle yüzde 47,76’lık orana ulaşmıştık. 24 Haziran seçimlerine Trabzon genelinde 287 bin 283 oy ile yüzde 55.98, Ortahisar’da da 98 bin 541 seçmenin oyuyla yüzde 49,05’lik oy oranına ulaştık. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Trabzon genelinde 344 bin 414 seçmenin oylarıyla yüzde 69,36, Ortahisar’da 125 bin 317 seçmenin oylarıyla yüzde 62,54 oy oranını yakaladık. Türkiye genelinde, 1 Kasım’da yakaladığımız oy oranının altına düştüğümüz 7 Haziran seçimlerinin ise üzerine çıktığımız görülüyor. Seçmenin desteğini daha güçlü bir şekilde almaya devam etmek için daha çok çalışacağız. Seçmenin mesajı budur” ifadelerini kullandı.

Seçim süresi boyunca AK Parti’nin Trabzon’daki teşkilatlarının büyük gayret göstererek özveri ile çalıştığına değinen Altunbaş, “Propaganda sürecinde tüm teşkilatlarımız Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) tarafından hazırlanan programlarda aktif şekilde yer alarak özveri gayret gösterdiler. İl başkanımızdan tüm milletvekili adaylarımıza, belediye başkanlarımıza, tüm teşkilatlarımıza bu davaya sahip çıkan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim için 24 Haziran bitmiştir ancak çalışmalar devam etmektedir. Bir sonraki seçim için sahadayız, çalışıyoruz ve daha çok gayret ederek çalışmalıyız” şeklinde konuştu.