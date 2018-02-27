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27 Şubat 2018 13:44

Altunbaş “Okul önlerindeki uygulamalar velileri rahatlatıyor”

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Trabzon İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik’i ziyaret etti.

Altunbaş “Okul önlerindeki uygulamalar velileri rahatlatıyor”

27 Şubat 2018 13:44


Altunbaş, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalardan son derece memnun olduklarını söyleyerek, “Vatandaş olarak huzur içinde başımızı yastığa koyabiliyoruz. Ekipler sahada oldukça vatandaş da kendini güvende hissediyor. Özellikle okul önlerinde gerçekleştirilen uygulamalar velilerin içini rahatlatıyor. Okul servislerine yapılan denetimler de öğrencilerimizin can güvenliği açısından son derece önem arz ediyor. Bununla birlikte şehir içindeki abartı egzoz takılı araçlara yapılan işlemlerin ardından gerçekleşen değişim gözle görülür şekilde kendini hissettiriyor” diye konuştu.


Trabzon’dan Afrin’e giden Özel Harekat Polisleri hakkında da bilgi veren Altunbaş, “Kahramanlarımız Afrin’e ulaşmış ve son derece iyi durumlar. Moral ve motivasyonlarının üst seviyede olduğu bir video çekip İl Emniyet Müdürü Sayın Orhan Çevik ile de paylaşmışlar. Allah yar ve yardımcıları olsun. Kahraman Mehmetçiğimize ve polislerimize Allah’tan muvaffakiyetler diliyoruz. Empati kurarak şehirde huzur, asayiş ve güveni temin etmeye çalışan Emniyet Müdürü Orhan Çevik’e de başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Onun nezdinde tüm emniyet personeline de hayırlı görevler diliyoruz” ifadelerini kullandı.




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