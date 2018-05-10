Altunbaş TTSO’yu ziyaret etti

Trabzon Ticaret Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu’nu ziyaretinde konuşan Altunbaş, Yatırım Adası ve raylı sistemin Trabzon için önemine vurgu yaparak “Yatırım Adası istihdama yönelik Trabzon’da önemli katkı sağlayacak. Bakanlar Kurulu Koordinasyon Kurulu süreci değerlendiriyor. Tamamlanmasıyla birlikte yatırım programına alınmış olacak. Teknolojinin ileri imkanlarına dayalı işletmeler burada yer alarak gelişmeye ve büyümeye fayda sunacak. Yine demiryolu konusunda TTSO’nun gayretleri oldukça fazla. Trabzon’a demiryolu için rantabilitenin artması önemli. Tarihi İpek Yolu’nun demiryolu ile yeniden canlandırılması fikri var. Erzincan’dan Trabzon’a getirilmesi planlanan demiryolu projesinin Yatırım Adası ile entegre edilip, Gümüşhane üzerinden doğu bölgesine ulaştırılması bölgedeki sanayi yatırımlarını cazibeli bir hale getirecektir. Seçimler bittikten sonra yapacak çok işimiz var. Bizler siyasiler olarak sanayicileri destekleyip kentimizi ve ülkemizi yukarıya taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Türkiye’yi durdurmak isteyenlerin döviz kurlarını sürekli yukarı çekme çabasında olduğundan bahseden Altunbaş, “Yurtdışındaki odaklar döviz kurunu sürekli manipüle etmeye çalışıyor. 2011 yılından beri hükümeti devirmek için türlü oyunlar oynayanlar sonuç alamayınca ekonomik hamleler yapmaya başladılar. Kredi Derecelendirme Kurulu kredi notunu düşürüyor. Türkiye’nin kendileriyle anlaşması olmamasına rağmen Türkiye’nin kredi notuyla alakalı açıklama yapıyor. Üstelik Ağustos ayında yapılan açıklamayı seçimleri etkileyebilmek adına 24 Haziran’dan önce yapıyor. Döviz üzerinden ekonomimizle oynamaya çalışıyorlar. Ancak her ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye olarak dış politikada anında karar alıp, uygulayabilen, istekli ve geliştirilebilen projeleri destekler bir duruma geldik” dedi.

TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu da Yatırım Adası’nın çok önemli alanlarda faaliyet göstereceğini belirterek, “Yatırım Adası projesi için sondaj çalışmaları devam ediyor. Proje içerisinde savunma sanayi, gıda sektörü ve otomotiv sektörü yer alacak. Amacımız bu proje ile birlikte yüksek derecede ürünler ortaya koymak. İleri seviyede teknoloji kullanarak üretim yapmak olacak. Trabzon Ticaret Sanayi Odası olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) yerli otomotiv üretiminin yüzde 5’ine ortak olmasıyla projenin ortaklarından biri olduk. Türkiye’deki 81 Ticaret ve Sanayi Odası otomatik olarak projeye dahil oldu. Bizler TTSO olarak üzerimize düşeni en iyi şekilde icra etmek için azami gayreti göstereceğiz” şeklinde konuştu.