Altyapıda yeni umut

Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF ve ASKF işbirliğiyle başlatılan projeye göre 14 il merkez olacak, bölge illerde tarama yapılacak. Seçilen yıldız adayları Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Van'da oluşturulacak olan takımlarda eğitime alınacak. Ardından 14 takım arasında deplasmanlı elit altyapı ligi yapılacak. 13-14 yaş grubundaki çocuklar, Spor Genel Müdürlüğüne bağlı tesislerde kalacak. Çocukların fiziksel gelişimleri dışında, eğitim, sosyal ve kültürel gelişimlerine de büyük önem verilecek.

Gelişmiş altyapısı ile bu projeye en hazır illerden biri olan Trabzon'da ilk grup, antrenörler Sinan Emir ve Hasan Şahin'in önderliğinde sahaya indi. Bu ikili okullardaki taramaları da gerçekleştirecek. Antrenmanı ziyaret eden Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Yeni yıldızları keşfetmek, kulüplere ve milli takımlara sporcu yetiştirmede yardımcı olmak, altyapıların güçlenmesi ve yeni soluk kazandırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında Trabzon'da çalışmalara start verildi. İlk seçilen ekip çalışmalara başladı, sırada okullar ve bölge illerinden taramalar var. Ardından yapılacak olan elemelerle belirlenecek olan kadro, deplasmanlı lige katılmak için çalışmalarını hızlandıracak” dedi.