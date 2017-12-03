KTÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Prof. Dr. Hikmet Öksüz Konferans Salonunda düzenlediği ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz’ın konuşmacı olduğu konferansa yoğun ilgi gösterildi.

Çok sayıda akademisyenin ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen konferansta konuşan Prof. Dr. Alyılmaz, Türklerin yazıyı en eski kullanan milletlerden biri olduğunu belirterek, “Eski dönemlerde yalnızca taşlara değil her türlü nesne üzerine yazılarını yazmışlardır. Araştırmalar sonucu ortaya çıkan Türklere ait okullar mevcuttur. Burada örgün eğitim yapılmıştır. Bu okullar daha sonra Selçuklu ve Osmanlı dönemlerindeki medreselerin temelini teşkil etmiştir” diye konuştu.

Türklerin kurdukları kentlerde hayvancılıkla uğraştıklarını kaydeden Alyılmaz, “Halı dokudular ve bu halılara kültürlerini nakşettiler. Yerleşik olmayan insanlar halı dokuyabilir mi hiç? Atın üstünde halı dokunduğunu gördünüz mü? Kır yaşamı yok mu? Var elbette. Hepimiz yaylalara çıkıyoruz. Otlakların durumuna göre yaylalara çıkıyoruz. Bugün hâlâ yerleşik yaşam devam ederken kır yaşamı da devam ediyor. Yaylalara otlak aramak için çıkıyorlar ama bu bizim kentimizin olmadığı anlamına gelmez. Göktürk, Uygur dönemlerinde 100’e yakın kentimiz var. Bu kentlerimiz yalnızca Türk kaynaklarında değil Çin, İran, Soğd, Hint kaynaklarında da geçiyor” şeklinde konuştu.

Beyaz piramitlerin Türk topluluğu olan Tangutlara ait olduğuna değinen Alyılmaz, “Evet, beyaz piramitler var. Bugün Çin sınırında bulunan bu piramitler o dönemlerde Türk sınırları içindeydi. Bu piramitler bir Türk topluluğu olan Tangutlara aittir. Bu piramitler kerpiçten yapıldığı için de beyaz oluyor ve bu nedenle beyaz piramit biçiminde adlandırılıyor. Bu piramitlerdeki arkeolojik eserler piramitlerin Türklere ait olduğunu kanıtlıyor” ifadelerini kullandı.

Alyılmaz Orta Asya’daki Türk yapılarının Anadolu’ya da taşındığını fotoğraflarla gösterdiği sunumunun bir bölümünde ayrıca Anıtkabir’in de aynı şekilde Türklere ait eski dönemlerdeki anıt mezarların bir benzerinin olduğunu belirtti.

Konferansın sonunda Prof. Dr. Alyılmaz’a KTÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. A. Mevhibe Coşar tarafından plaket verildi. Alyılmaz konferansın ardından “Orhun Yazıtları Üzerine İpek Yolu Kavşağının Ölümsüzlük Eserleri” ve “Gobustan’ın Gizemi-Kıpçaklara Giden Yol” isimli eserlerini imzaladı.