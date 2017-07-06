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06 Temmuz 2017 09:55

Ambulans helikopter 9 yılda 883 vaka için bin 560 saat havada kaldı

Trabzon merkezli Doğu Karadeniz Bölgesi’ne hizmet veren helikopter ambulans, 9 yılda 883 vaka için bin 560 saat uçuş yaptığı belirtildi.

Ambulans helikopter 9 yılda 883 vaka için bin 560 saat havada kaldı

06 Temmuz 2017 09:55


Alınan bilgiye göre, Trabzon’da 2009 yılı Ekim ayından itibaren hizmet vermeye başlayan helikopter ambulans şu ana kadar 883 hasta için havalandı. Helikopter ambulans, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin hava şartları bakımından en zor bölge olmasına rağmen olay yerine ulaşmada Türkiye’nin diğer bölgelerine oranla ilk sıralarda yer alırken, hava ambulansının hastalara ulaşmasında özellikle meteorolojik şartlar olumsuz etkiliyor.


Helikopter ambulans, Trabzon’un yanı sıra Artvin, Rize, Gümüşhane ve Giresun illeri olmak üzere Türkiye’nin farklı noktalarındaki illere de havalanarak hizmet verdi.


Helikopter ambulans 9 yıl içinde en fazla uçuşunu 172 vaka sayısı ile 2015 yılında gerçekleştirirken, en az vaka ise 14 vaka ile göreve başladığı ilk yıl olan 2009 yılında gerçekleşti.


Helikopter ambulans 2010 yılında 93 vaka, 2011 yılında 65 vaka, 2012 yılında 110 vaka, 2013 yılında 82 vaka, 2014 yılında 91 vaka, 2015 yılında 172 vaka, 2016 yılında 167 vaka ve bu yılın ilk 6 ayında 89 vaka olmak üzere toplam 883 vakaya ulaştı. Helikopter ambulans 9 yılda bin 560 saat uçuş gerçekleştirdi.




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