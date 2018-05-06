Ankara günlerinde Akçaabat coşturdu

Akçaabat’ı her yönüyle tanıtan stant, memleket hasreti çekenlerin, Trabzon sevdalılarının ve Akçaabat’ı tanımak isteyenlerin ilgi odağı oldu. Tanıtım günlerinde Akçaabat Belediyesince fuar alanında hazırlanan stant ziyaretçi akınına uğruyor. Stant vatandaşların yanı sıra bürokratlardan da tam not aldı.

Akçaabat Belediyesi Halk Oyunları ekibinin yaptığı horon gösterisiyle görsel şölen yaşayan ziyaretçiler, bir yandan stantta bulunan büyük boyutlardaki Ortamahalle evinin önünde çay içip memleketi anımsarken diğer yandan da yöresel lezzetleri tatma ve yöresel el sanatları tanıma imkanı buldu.

Başkan Türkmen, standı ziyaret eden genç, yaşlı, çocuk herkesle yakından ilgilenirken fuarda yer alan diğer belediyelere ait stantları da tek tek ziyaret ettı.