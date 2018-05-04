Ankara’da düzenlenen Trabzon Günleri’ne yoğun ilgi

Ankara AVM’de gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, hem stantlara misafir olurken hem de gurbetteki Trabzonluları misafir etti. Etkinlik alanında bulunan stantları tek tek gezerek hemşehrileriyle görüşen Gümrükçüoğlu, gurbetteki Trabzonlular ve Trabzon sevdalılarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Fuar alanını ziyaret eden vatandaşlara, Büyükşehir Belediyesi’nin standında Trabzon’u tanıtıcı ürünler ve yöresel temalı eşyalar hediye edildi. Ziyaretçiler Büyükşehir Belediyesi’nin standında Trabzon’da sürdürülen çalışmalar, şehrin tarihi ve doğal alanları ve diğer konularda ayrıntılı olarak bilgilendirildi.

Ortahisar’ın projeleri büyük ilgi gördü

Ortahisar Belediyesi’nin proje ve hizmetlerinin tanıtıldığı standa özellikle Ekopark ve Tünel Akvaryum Projesi büyük ilgi gördü. Projeler hakkında bilgi almak isteyen ziyaretçilere stant yetkilileri tarafından bilgi verildi. Diğer yandan standa tarihi İpekyolu Canlandırma Projesi ile Pazarkapı Kentsel Tasarım Projesi de en çok beğenilen projeler arasında yer aldı. Standı gezen ziyaretçilere Ortahisar Belediyesi tarafından hazırlanan çantalar hediye edildi. Stant görevlileri ziyaretçilere Ortahisar Belediyesi’nin tarihi ve turistik yerleri hakkında bilgi vererek onları Ortahisar’ı görmeye davet etti.

Akçaabat farkını gösterdi

Akçaabat’ın her köşesini ve tüm özelliklerini Ankara’ya taşıyan memleket hasreti çekenlerle ve Akçaabat’ı merak edip tanımak isteyenlerle buluşturan Akçaabat Belediyesi oldukça başarılı etkinliğe imza attı. Akçaabat Belediyesi’nin stantta kurduğu büyük boyutlardaki Ortamahalle evinin önünde soluk alıp dinlenmek isteyen, yöresel el sanatlarını görmek isteyen ve Akçaabat’ın yöresel lezzetlerini tatmak isteyen herkesin uğrak noktası olan standa vatandaşların yanı sıra bürokratlar da yoğun ilgi gösterdi.

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, standa gelen tüm vatandaşlarla tek tek ilgilenirken Trabzon Tanıtım Günlerinin önemine vurgu yaptı.

TTSO standı misafirlerini ağırladı

Trabzon Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Trabzon Günleri’nde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası da bir stantla yer aldı. TTSO Meclis Başkanı M. Şadan Eren, standı ziyaret eden misafirleri ağırladı.

Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Ankara’daki Trabzon Günleri’nde, kentin coğrafi işaretli ürünleri telkâriye ve hasır ile kazaziyeyi tanıttığı standı ilgi odağı oldu.

TESOB Başkanı Metin Kara, geçen yıl Trabzon’un dövme bakırcılık ürünlerini tanıttıklarını vurgulayarak, “Bu yıl düzenlenen Ankara Günleri’nde de coğrafi işaretli ürünlerimiz Trabzon telkâriye ve hasırı ile Trabzon Kazaziyesi’ni tanıtma kararı aldık. Kuyumcular ve Saatçiler Esnaf ve Sanatkârlar Odamızın da destekleriyle standımızı bu yönde hazırladık. TESOB olarak coğrafi işaretli ürünlerimizin artması konusuna büyük önem veriyor ve bu konuda yapılan her türlü çalışmayı destekliyoruz. Son olarak Maçka Esnaf ve Sanatkârlar Odamız Hamsiköy Sütlacı’nın coğrafi işaretini aldı. Trabzon telkâriye ve hasırı ile Trabzon Kazaziyesi de dünyaca ünlü ürünlerimiz. Standımızda bir de satış reyonu açıldı” dedi.