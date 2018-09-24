Araba kazandığını otobüste yolculuk ederken öğrendi

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde katıldığı bir çekilişten otomobil kazanan vatandaş, müjdeli haberi kızıyla otobüste yolculuk ederken aldı.

Trabzon'un Vakıfkebir ilçesinde hizmetini sürdüren Uzun Ticaret Vestel'de çekilişe katılan müşteriler ödüllerini aldı. E-ticaret yoluyla alışveriş yapanların katıldığı çekilişte büyük ödül olan otomobil, 1430 çekiliş numarasıyla Ömer Biryan'a çıktı. Biryan otomobil kazandığını, kızıyla otobüste yolculuk ederken kendisine gelen telefonla öğrendi.

Toplamda 61 hediyenin verildiği çekilişe Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Uzun Ticaret Şirket Yöneticisi Ahmet Uzun ve çok sayıda davetli katıldı. Noter huzurunda yapılan çekilişte belediye başkanı Balta ve şirket sahibi Uzun büyük ödül olan otomobil çekilişini birlikte yaptı.

Konuyla ilgili bilgi veren Uzun Ticaret Şirket Yöneticisi Ahmet Uzun, dayanıklı tüketim ve telekomünikasyon sektörlerine yıllardır yapmış olduğu yatırımlarla bölgede lider konumda olduklarını kaydetti. Uzun “‘Türkiye'ye Açılan Kapı' sloganıyla ‘www.uzunpazarlama.com' e-ticaret sitesiyle bölgemize katma değer kazandırmak için yeni bir projeye imza atıyoruz. Bu projeyle birlikte Türkiye'nin her noktasına hizmet götürebilmeyi amaçlıyoruz. Yaptığımız kargo anlaşmalarıyla da ücretsiz, güvenli ve hızlı hizmetimizle ürünlerimizi sorunsuz şekilde adrese teslim ediyoruz. Gururla yerli diyerek, son yıllarda ülkemizde zorluklarla mücadele eden Mehmetçiğimize destek olmak için, mağazalarımızdan ve e-ticaret sitemizden her Vestel Yerli Cep Telefonu satışından, ‘Müşterimiz Adına Mehmetçik Vakfı'na bağış yapmayı taahhüt ediyoruz. Dileyen müşterilerimizin bu bağışlarını, sosyal medya üzerinde paylaşacağız” dedi.