Türkiye’de son yıllarda giderek artan Arap turizminin revaçta olduğu Trabzon’da araç filo kiralama şirketleri tarafından 2018 model binlerce araç gönderildi. Ramazan Bayramı ve sonrasındaki yaz sezonunda 20 bin otomobilin trafiğe çıkacağı belirtilirken, araç kiralama şirketleri boş arsaları kiralayarak araç parkına dönüştürdü. Arap turizminden pay almak isteyen araç filo şirketleri araçların büyük bir bölümünü ise otomatik vites, dizel ve 2018 model olarak seçiyor. Araç kiralama şirket sayısının da arttığı Trabzon’da kayıtlı 160 tane rent a car firma sayısı bulunurken, bu sayı merdiven altı firmalarla 300’u buluyor. 4 sene önce 80 tane firmanın olduğu Trabzon’da artık her mahallede bir araç kiralama firması bulunuyor.

Trabzon’da faaliyet gösteren bir oto kiralama firmasının yetkilisi olan İsmet Özpınar, Ramazan sonrası için turizm şirketlerinin hazırlıklarını yapmaya başladığını belirterek, Ramazan bayramı sonrası Trabzon’da 20 bin aracın trafiğe çıkacağını söyledi. Özpınar, “Bölgemizdeki turizm ve sorunları Ramazan’dan önceki kısa bir hareketlilikten sonra Ramazan sonrası için turizm şirketleri ve rent a car firmaları hazırlıklarını yapmaya başladı. Bayram sonrası Trabzon’da trafiğe, yaklaşık 20 bin araç çıkacak. Trabzon’da yol, kavşak çalışmalarının bir an önce tamamlanması gerekiyor. Ayrıca Trabzon’da turizm ile ilgili birimlerin kaçak faturalara önlem almak günü-birlik turizm işi yapan bilgi belgeye sahip olmayan kişileri bu işin dışında tutmak için önlem alınmalı. Merdiven altı kiralama firmaları TÜRSAB belgesi olmayan firma ve şahısların bu işlerden el çektirilmesi işi asıl sahiplerine terk etmeleri için denetimlerin sıklaştırılması lazım” dedi.

Hukuksuz turizme balta vuran merdiven altı işletmeler ile ilgili bir çalışma yapılması gerektiğinin altını çizen Özpınar, “Ayrıca yeni oluşan sorunlardan birisi bölgemizde her geçen gün fiyatların düşmesi rekabetin artması İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi şehirlerden firmaların yaz sezonu için Trabzon’a gelerek bölgemizi bilmeden tanımadan bu işi yapmaya çalışıp fiyatları aşağıya çekecekleri hem şirketlerin gelir kaybına uğramasına hem de kalitenin düşmesine sebep olmaktadır. Yani yeni turizm destinasyonları oluşturmadan yeni gezi ve mesire alanları ortaya koymadan denetimleri sıklaştırıp işi bireysel yapan kişilere terk edilmesi bölgemizdeki bu turizm potansiyelini geriye götürecektir. Yetki belgesi olmayan kişilerin şahsı bireysel araçları ile tur yapma işinden vazgeçmeliler. Büyük şehirlerden Trabzon’a gelen firmaların fiyatları aşağıya çekerek bölge firmaların 3 aylık turizm sezonunu iyi değerlendirmelerine engel teşkil etmemeli. Dışarıdan gelen firmalar yazı buradaki hareketlilikten kışın kendi illerindeki hareketlilikten yararlanmak haksız bir rekabet oluşturuyor. Biz hukuksuz turizme balta vuran merdiven altı firmaların yetki belgesine sahip olmayan kişi ve kurumların bu işten el çektirilmesi gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.