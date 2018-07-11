Aracıyla dereye uçan vatandaş 41 gündür bulunamadı

Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı yolunda 1 Haziran tarihinde meydana gelen kazada 61 VL 595 plakalı aracıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçan Üçel Öztürk’ün (53) tişört, pantolon ve cüzdanının bulunmasına rağmen kendisinden 41 gündür haber alınamadı. Dere boyunca arama çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK Özel Timi-2, AFAD ve jandarma ekipleri, bölgedeki HES’lerin regülatör sahalarını tarıyor. Su seviyesinin normale dönmesiyle arama çalışmalarının yoğunlaştığı derede daha önce Ankara’dan gelen JAK timleri de çalışma yapmıştı.

Üçel Öztürk’ün eşi Sevilay, çocukları ve yakınları ise dere kenarı boyunca yürütülen arama çalışmalarını 41 gündür umutla takip ediyor.