Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2018 14:13

Aracıyla dereye uçan vatandaş 41 gündür bulunamadı

Trabzon’un Maçka ilçesinde Sümela Manastırı yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu aracıyla dereye uçarak akıntıda kaybolan şahıs, yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen 41 gündür bulunamadı.

Aracıyla dereye uçan vatandaş 41 gündür bulunamadı

11 Temmuz 2018 14:13


Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı yolunda 1 Haziran tarihinde meydana gelen kazada 61 VL 595 plakalı aracıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçan Üçel Öztürk’ün (53) tişört, pantolon ve cüzdanının bulunmasına rağmen kendisinden 41 gündür haber alınamadı. Dere boyunca arama çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK Özel Timi-2, AFAD ve jandarma ekipleri, bölgedeki HES’lerin regülatör sahalarını tarıyor. Su seviyesinin normale dönmesiyle arama çalışmalarının yoğunlaştığı derede daha önce Ankara’dan gelen JAK timleri de çalışma yapmıştı.


Üçel Öztürk’ün eşi Sevilay, çocukları ve yakınları ise dere kenarı boyunca yürütülen arama çalışmalarını 41 gündür umutla takip ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç