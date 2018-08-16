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16 Ağustos 2018 10:40

Araklı İlçe stadının kardan çöken tribünü yıkılıp yenisi yapılacak, zemini değiştirilecek

Geçen kış yağan yoğun karda çatısı yıkılan Trabzon’un Araklı ilçesindeki stadın tribünü yıkılıp yenisi yapılacak, zemini ve çevresi modernize edilecek.

Araklı İlçe stadının kardan çöken tribünü yıkılıp yenisi yapılacak, zemini değiştirilecek

16 Ağustos 2018 10:40


Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, milletvekilleri ve Valiliğin yanı sıra ilçe belediye ve kaymakamlığın yoğun çabasıyla ilçe stadının tribünün yıkılması, zeminin yenilenmesi ve çevresinin de modernize edilmesi için başlatılan çalışmalarda olumlu sonuç çıktı.


Kullanılamaz halde olan tribünün onarımı veya yıkılması konusunda yapılan incelemeler sonunda, tribünün tamamen yıkılması ve yenilenmesi kararı çıktı. Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yeni proje çalışmaları başlatılırken, onaylanan projeye göre sahanın zemini de değiştirilecek. Yakında ihaleye çıkarılacak yıkım işleminin ardından stat çevresinde düzenlemeler de yapılacak.


En kısa sürede ihaleye çıkarılması ve yıkım çalışmalarının başlatılması için Genel Müdürlüğün talimat verdiğini ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Araklı İlçe stadı ile ilgili çalışmalara herkes büyük destek verdi. Futbolla her zaman iç içe olan bu ilçemizin stadına bir an önce kavuşması için yoğun bir çalışma takvimi oluşturuluyor” dedi.




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