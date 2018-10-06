Araklı'daki selin ardından

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan selde zarar görerek ulaşıma kapanan Trabzon-Bayburt karayolunda çalışmalar devam ediyor.

Önceki gün Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkisini gören şiddetli yağışlar sel ve heyelanları beraberinde getirmiş, selden en fazla etkilenen yerlerin başında ise Araklı ilçesinin Kaşıkçı mahallesi gelmişti. Mahalleden geçen Trabzon-Bayburt karayolu Kaşıkçı Deresi'nin neden olduğu sel ve tahribatlar nedeniyle ulaşım kapanmıştı. Karayolları ekipleri Trabzon-Bayburt karayolunun 7. km'sinde meydana gelen göçük nedeniyle servis yolundan sağlanan ulaşımın tekrar karayolundan sağlanması için çalışmalarını 2 gündür sürdürürken, yolun çalışmaların ardından bugün akşam saatlerinde ulaşıma açılacağı öğrenildi.

Kaşıkçı Deresi'nin dağdan getirdiği taşlar ve çamurlar da dere içinden temizlenirken, dere yatağı ıslah edildi. Kaşıkçı mahallesinde su saban ve çamurla kaplanan camide ise temizlik çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi.