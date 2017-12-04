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04 Aralık 2017 14:58

Aranan zanlıları polislere zimmetleyerek 800 kişiyi yakalattı

Trabzon’da geçtiğimiz Eylül ayı başında göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, 3 ay gibi kısa sürede 800’e yakın zanlıyı ilginç bir yöntemle yakalanmasını sağladı.

Aranan zanlıları polislere zimmetleyerek 800 kişiyi yakalattı

04 Aralık 2017 14:58

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Turgut ve yönetim kurulu üyelerine kabulünde açıklamalarda bulunan Çevik, “Göreve başladım. polisçe aranan, yargı tarafından cezası kesilmiş suçluların dosyalarına baktım. Yığınla. Bunun üzerine düğmeye bastık. Şu anda bazıları ağır cezadan kesinleşmiş, bazıları yaralama ve darp, bazıları karşılıksız çek senet gibi suçlar olmak üzere 800’e yakın şahıs alındı” dedi.


Bu başarının sırrının uyguladığı yöntemde yattığını ifade eden Çevik “Polislerimiz aranan şahsın adresine gitmiş, ’evde yok’ denmiş ve dönmüş. Her emniyet müdürünün kendi yöntemi var. Firari olan sanıkların hepsini polislere zimmetledim. Onlara 3 gün süre verdim. ’3 Gün sonra suçun faili adalete teslim edilecek’ dedim. Geldiler ‘Müdürüm yok’. ’Hayır vardır, gidip bulun’ dedim. Bir iki ve teker, teker tüm zanlıları sokaktan topladı getirdiler. Trabzon’da asayiş bizim için olmazsa olmaz. Can ve mal güvenliğinin olmadığı yerde günlük yaşam da, yatırım da olmaz" diye konuştu.




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