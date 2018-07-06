Arap turiste yardım etmek isteyince darp edildi

2012 yılında Suudi Arabistan’dan kaçak yollarla Türkiye’ye gelen Afgan kökenli Mohammad Mohammadi (33) bir süre sonra Birleşmiş Milletlere (BM) başvurarak sığınma talebi istedi. Sığınmak için Trabzon’u seçen Mohammadi, kentten bir ev alan Arap turistin yardım talebini geri çevirmedi. Trabzon’da bir ev aldığını belirterek yardım isteyen Arap turist kentten ayrıldığı için aldığı eşyaları yeni evine Mohammadi’nin getirmesini istedi. Binanın girişinde Mohammadi’yi durduran bir grup eşyaların eve çıkartılmasına izin vermedi. Binanın mahkemelik olduğu için eşyaların çıkarılmayacağını yanıtını alan Mohammadi başka biriyle görüştürülmek istendi. Görüşeceği kişinin yanına giden Mohammadi iddiaya göre o kişi tarafından darp edildi. Darp edildikten sonra sağlık ocağını giden Mohammadi sağlık raporunu alarak emniyete şikayette bulunarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Arapça bildiği için Suudi Arabistan’dan Trabzon’a gelen turiste yardım etmek istediğini dile getiren Mohammadi, “Daha önceden tanıdığım Suudi Arabistanlı bir arkadaşım ’Trabzon’da ev aldım. İçini eşyalarla doldur ben paranı vereceğim’ dedi, ’olsun’ dedim. Eşyaları alarak eve doğru gittim. Binanın girişinde başkaları eşyaların eve çıkartılamayacaklarını söyledi. Birinin yanına giderek elimi uzattım, selam verdim. O da diğer eliyle benim gözüme vurdu. 7-8 saniye kendimde değildim yere yığıldım. Oradan çıktığım gibi hastaneye giderek rapor aldım. Sağlık raporuyla polise giderek şikayetçi oldum. Birileri fotoğraflarımı çekerek sosyal medyada paylaşmış. Fotoğrafın altına ‘Bakın Türkiye’de yatırım yapacaklar başınıza bunlar gelebilir’ yazarak paylaşmış. Böyle giderse yatırımcılar buraya gelmeyecek. Benim başıma böyle bir şey geldi. Arapça bildiğim için yardım etmeye çalışıyorum” dedi.

Türkiye’nin bir kişi yüzünden böyle anılmasını istemediğini kaydeden Mohammadi, “Şikayetçi oldum mahkemeyi bekliyorum” ifadelerini kullandı.