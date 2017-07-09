Arap turistler güzelleşmek için Trabzon’u tercih ediyor

Arap turistlerden erkekler genellikle saç ekimi yaptırırken, bayanlar ise lazerle güzelleşmeyi tercih ediyor.

Güzelleşmek için Trabzon’u tercih eden Arap turistler güzellik merkezlerinde saç ekimi, cilt bakımı, lazer estetik, bölgesel incelme, PRP gibi uygulamaları yaptırıyor.

Arap turistlerin yoğun olarak bulunduğu Trabzon’da buna bağlı olarak güzellik merkezi sayısında artış yaşandığı gözlenirken, estetik ve güzellik merkezi işletmecisi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çapar, Trabzon’un bölgenin sağlık turizmi merkezi konumunda bulunduğunu söyledi.

Çapar "Trabzon son dönemlerde sağlık turizmi açısından Türkiye’nin parlayan yıldızı konumuna geldi. Arap turistler bize genellikle saç ekimi lazer, PRP uygulaması için geliyorlar. Bayanlar daha çok lazer, erkekler ise saç ekimi için geliyorlar. Sağlık turizminin daha iyi noktalara gelmesi için turizmin daha da çeşitlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Arap turistlerin bölgemize rağbet etmesi, sağlık turizmine yönelmeleri bakımından saç ekimi estetik cerrahi müdahalelerle ilgili Arapça broşürler dağıtarak tabelalar asmaktayız. Tabelaların ve broşürlerin Arapça olması oldukça yararlı oldu. Arap turist sayısı artınca Trabzon’da güzellik merkezleri de arttı. Bakıldığı zaman bölgedeki turistler konaklamak için genellikle Trabzon’u tercih ediyor" diye konuştu.

Suudi Arabistan’dan Trabzon’a gelen Hashim Turkistani isimli turistte Trabzon’u doğal güzelliklerini görmek için geldiğini ancak burada çok başarılı saç ekimi yapıldığını öğrenince saç ekimi yaptırdığını belirterek” Suudi Arabistan’dan Trabzon’un doğal güzelliklerini görmek için geldim. Trabzon gerçekten çok güzel bir yer. Türkiye’de çok başarılı saç ekimi yapıldığını öğrendiğimde bunu da gerçekleştirmek istedim. Yakın arkadaşlarımdan Trabzon’da çok başarılı saç ekimi yapıldığı bilgisi üzerine ben de burayı tercih ederek saç ekimi yaptırdım” şeklinde konuştu.