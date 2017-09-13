Arjantin’den Trabzon’a ticaret köprüsü kurulacak

Suat Hacısalihoğlu’nu ziyaret ederek iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında görüşmede bulundu.

TTSO’da Başkonsolos Diego Alvarez Rivera’yı Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı İbrahim Nalbant, Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Avcı ve Genel Sekreter Hakan Gürhan ağırladı. Başkonsolos Diego Alvarez Rivera’nın Trabzon’u ziyaretinden memnun kaldıklarını, geleceğe yönelik olarak işbirliğini geliştirecek bir program yapmayı umduklarını ifade eden TTSO Başkanı M.Suat Hacısalihoğlu, “Bu program dâhilinde turizm, ticaret ve yatırımlarda karşılıklı işbirliği imkânlarını ararız.”dedi. İstanbul ve Trabzon’un birbirine benzer özelliklerini olduğunu vurgulayan Başkan Hacısalihoğlu, “ Trabzon tarihi bir şehir ve tarih boyunca bir ticaret merkezi olmuştur. Trabzon’da birçok uygarlığın eserlerini görebilirsiniz. Aynı zamanda tarihi İpekyolu’nun da Karadeniz’e açılan bir kapısıdır. İpekyolu’ ndan gelen ürünler Trabzon limanından Avrupa’ya, Avrupa’dan gelen sanayi ürünleri de Trabzon üzerinden İpekyolu ülkelerine dağıtımı yapılmıştır. Bu ticaretin merkezi Trabzon’dur. Bugünde bu modern ulaşım yolları ile devam etmektedir. Trabzon Türkiye’nin ihracat şehri ve Karadeniz’in merkezi olan çok geniş bir ticari hinterlanda sahiptir” şeklinde konuştu.

Rusya’nın büyük bir bölümü, Kafkaslar, Türkî Cumhuriyetleri, İran, Irak’ın bir bölümü ve Orta Doğu ülkelerinin büyük bir kısmına Trabzon’un yakınlığına vurgu yapan Başkan Hacısalihoğlu, “Bütün bu coğrafyayı dikkate aldığımız zaman en istikrarlı ve pazarlara en yakın ülkenin Türkiye ve bölgenin de Trabzon olduğunu görebiliriz. Bu bölgedeki yatırımları düşünenler için en güvenilir bölgeyiz. Şehrimizde şu anda dört tane organize sanayi bölgesi var. Bunun yanında da yeni bir endüstri bölgesi hazırlığımız vardır. Buraya uluslararası yatırımcılarımızı bekliyoruz. Bu yatırım arazilerini yatırımcılara bedava veriyoruz ve bütün devlet teşviklerinden yararlandırıyoruz” diye konuştu.

Turizm sektöründe de tarih ve doğa güzellikleri açısından Doğu Karadeniz’in birçok üstünlükleri olduğuna vurgu yapan Hacısalihoğlu "Sağlık turizminde bir merkez, kurvaziyer turizmi açısından bakıldığında geçmiş yıllarda çok etkiliydi. Eko turizmi açısından çok farklı değerlerimiz var. Bölgeye son yıllarda körfez ülkelerden, sıcak iklime sahip ülkelerden şehrimize çok fazla bir ilgi var. Ticari ve lojistik açıdan da çok hareketli bir bölgeyiz. Banka sektörü açısından çok hareketli olan Trabzon’da 130 civarında banka şubesi bulunmaktadır. İstanbul Ticaret Odası ile aynı zamanlarda kurulmuş olan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın kuruluşu 1884 yılına dayanmaktadır. Odamız, Trabzon ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal gelişimi konularında etkilidir. 9 bin civarında üyemiz bulunmaktadır ve üyelerimiz hemen hemen her sektörde faaliyet göstermektedir. Dünyadaki 37 ticaret ve sanayi odası ile kardeş oda ve ticari protokoller ile bir çok ülke ve şehir ile işbirliğimiz geliştirilmektedir” şeklinde konuştu.

Başkonsolos Diego Alvarez Rivera ise Arjantin ile Trabzon arasında işbirliği yapılmasına destek olacaklarını söyledi. Başkonsolos Diego Alvarez Rivera “Arjantin ve Türkiye arasında çok büyük bir ticaret yok ama bu geliştirilebilir. Bu açılımı Trabzon’dan yapmaktan mutluluk duyarız. Bu ziyaretler ile ticaretin önünün açılmasına katkı vermeye çalışıyoruz. Sizleri ve Trabzonlu iş adamı üyelerinizi Arjantin de görmekten mutluluk duyarız. Sizlere Arjantin ile ticaret yapma konusunda her türlü desteği ve yardımı yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Başkonsolos Rivera konuşmasının sonunda sözü Trabzonspor’un Arjantinli futbolcularına getirerek "Trabzon’da gördüğümüz kadarıyla Trabzonspor takımında iki Arjantinli oyuncu var ve bir sempati var. Bundan da mutluyuz. Futbola iki ülkenin insanlarının tutkusu çok benzer. Arjantin ve Türkiye de futbola seviliyor. Bu bizim için iyi bir başlangıç olabilir” görüşlerini dile getirdi.