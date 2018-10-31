Arsin Belediye Başkanlığı için Seyit Hisoğlu AK Parti'den aday adayı olacağını açıkladı

Seyit Hisoğlu, Mahalli İdareler Seçimleri'nde Arsin Belediye Başkanlığına AK Parti'den aday adayı olacağını açıkladı.

2019'un Mart ayında gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Arsin Belediye Başkanlığını düşünen Hisoğlu, partisine aday adaylığı için müracaat etmeye hazırlanıyor.

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığında Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak ilçe yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunan Hisoğlu, ata toprağı Arsin'de vatandaşa hizmet etmeyi arzuluyor. Hisoğlu, AK Parti vizyonunu samimi bir şekilde ortaya koymaya hazır olduğunu söyledi.

Hisoğlu aday adaylığına ilişkin açıklamalarında, “AK Parti'den Arsin Belediye Başkanlığı için uzun, meşakkatli ve hizmet anlayışını şiar edinen bir anlayışla bu yolda yürüyeceğim. Partimizin hizmet anlayışını sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Siyaset anlayışında başkaları üzerinden siyaset yapmanın yer almadığına değinen Hisoğlu, “Ben her zaman kendi siyasetimi yapmayı yeğlerim. Katılımcı ve ortak akılla yönetilen bir belediye anlayışını benimseyen biriyim. Başkaları üzerinden siyaset yapmayı asla doğru bulmuyorum. Kimin ne yaptığından önce ben, biz ne yaptık ne yapabilir diye aynaya bakarım. Halka hizmetin görüşü, dini, dili, ırkı olmaz, olmamalıdır. Belediyeler halka hizmet kurumlarıdır ve hakkını verebilmek için de halkı bir bütün olarak görmek gereklidir” diye konuştu.

Arsin'de hükümet ve belediye tarafında gerçekleştirilen projeler olduğunu hatırlatan Hisoğlu, “İlçede son derece önemli kalkınma hamleleri gerçekleşiyor. Belediyenin sahil projesi, hükümetimizin doğal gazı Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere ilçemizdeki konut ve işyerlerine ulaştırma çalışmaları ile Arsin Yatırım Adası hem ilçe hem de bölge adına önemli yatırımlar. Yine Santa Harabeleri'nin turizme kazandırılma çalışmaları ilçe için atılan önemli adımlar. Bunların yanı sıra ulaşılamayan vatandaşlarımıza ulaşıp sorunlarını çözmek elbette önceliğimiz olmalı. İnsanlarımızın temel ihtiyaçlarına yönelik adımları fikir birliğiyle projelendirip hayata geçirmek belediyecilik anlayışımızın temeli olacak” şeklinde konuştu.

Seyit Hisoğlu Kimdir?

Seyit Hisoğlu, 1977'de Arsin Cumhuriyet Mahallesi'nde 15 çocuklu ailenin 15'inci çocuğu olarak doğdu. İlköğrenimini köy okulunda, orta ve lise öğrenimini Arsin Lisesi'nde tamamladıktan sonra, 1994 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi'nde lisans eğitimine başladı. Yükseköğrenim programından doktor unvanıyla mezun olduktan sonra 2002 yılında Görele sağlık Ocağı'nda tabip olarak göreve başladı. 2005 yılından Görele Devlet Hastanesi'nde 5 yıl başhekim yardımcılığı görevine bulundu. 2012 yılında sağlık kurumları işletmeciliği bölümünden mezun olan Hisoğlu, Trabzon'da Özel Yavuz Selim Diyaliz Merkezi'nde 8 yıldır mesul müdür olarak iş hayatını sürdürüyor. AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı'nde yönetim kurulu üyesi olarak Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. Evli olan Hisoğlu'nun 3 kız çocuğu bulunuyor.