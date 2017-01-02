Arsin Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yangın kontrol altına alındı

Trabzon’un Arsin ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, “Başta yangın söndürme araçlarımız olmak üzere su tankerlerimiz ve gerekli olan tüm teşkilatımızla birlikte, toplamda 25 araçla, olabilecek en kısa sürede yangına müdahale ettik. Yaralılarımız var, şükürler olsun ki can kaybımız yok. İnşallah can kaybı haberi almayacağız. Yangın kontrol altına alınmıştır. Ancak bir kısımda ‘sinsi yanma’ dediğimiz olay devam etmektedir. Bu noktaya iş makinelerimiz ile müdahale edip içeri girilmesi suretiyle yangını tümüyle kontrol altına alacağız. Çalışmalarımıza titizlikle devam etmekteyiz” dedi.