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02 Ocak 2017 15:58

Arsin Organize Sanayi Sitesi’nde Yangın...(2)

Arsin Organize Sanayi Sitesi’nde Yangın...(2)

02 Ocak 2017 15:58

Trabzon’un Arsin ilçesindeki Organize Sanayi Sitesi’nde bulunan bir mobilya fabrikasında bugün yangın çıktı.
Yangının fabrikada kaynak yapılırken mobilya yapımında kullanılan süngerlere sıçraması sonucu çıktığı tahmin edilirken, yangına ilk olarak Arsin Belediyesi İtfaiye araçları müdahale etti. Yangının büyümesi ve kontrol altına alınamaması nedeniyle bölgeye Of, Araklı, Sürmene ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çağrılırken, yaklaşık 50 itfaiye aracı ve 80 ekip yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına katılıyor.
Çıkan yangın nedeniyle bölgeyi yoğun bir duman kütlesi kaplarken, duman nedeniyle bölgede bulunanlar nefes almakta güçlük yaşadı. Sentetik malzemelerin kolay tutuşması nedeniyle yangın hala kontrol altına alınamazken, fabrika çalışanlarının yangını gözyaşları ile izledikleri gözlendi.
Öte yandan yangının çıktığı Üçyıldız Mobilya’ya ait fabrikanın ve şirketin sahibi Alper Bektaş ile Trabzon İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve İl Jandarma Komutanı Albay Okçin Akşit de bölgeye gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.



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