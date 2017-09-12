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12 Eylül 2017 13:27

Arsin OSB’de düzenlenen kan bağışı ilgi gördü

Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezinin Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlediği kan bağışı etkinliği ilgi gördü.

Arsin OSB’de düzenlenen kan bağışı ilgi gördü

12 Eylül 2017 13:27


Ferrore Fındık sahasına yerleştirilen bağış otobüsüne gün boyu OSB’deki firmalardan gelen işçiler zaman zaman kuyruk oluşturdu. Organizasyonu Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi olarak düzenlediklerini belirten Bölge Müdürü Dr. Dila Baran, “Kan bağışını artırmak için Arsin OSB ile bir ortak çalışma yaptık. Fabrikalarda görev yapan insanların ayağına kadar gidip iş gücü ve zaman kaybını önlemek istedik. İlgi son derece iyi. Kan hepimize lazım. Bu duyarlılığı artırmak ve kan verenlerin sayısını çoğaltmak gayreti içindeyiz” dedi.


Arsin OSB Başkanı Erkut Çelebi ise, “Kızılay’dan bize böyle anlamlı ve faydalı bir çalışma teklifi geldi. Biz de severek kabul ettik. Çalışan insanların zaman bulup kan vermeye gittikleri çok nadirdir. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikalardaki çalışanların duyarlılık gösterip kan vermeye gelmeleri bizi de çok mutlu etti. Ferrero’nin fındık entegre işleme tesisinin bahçesini kan alma işlemi için tahsis etmesine de teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.




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