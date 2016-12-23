Arsin OSB’den Halep’e ayakkabı yardımı

Trabzon’un Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nden “Halep’te İnsanlık Ölmesin Kampanyası” için Halep’e bir TIR dolusu ayakkabı gönderildi.

Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir ayakkabı firmasının Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk İskender, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Halep’de yaşanan insanlık dramına seyirci kalamazdık. Bu nedenle çocuklar için 5 bin 250 çift bot ve ayakkabıyı Kızılay aracılığıyla bölgeye gönderiyoruz. Eğer orada çok zor şartlarda yaşamını sürdürmek zorunda kalan insanlara birazcık katkımız olabilmişse ne mutlu bize” dedi.

Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Koray Turan da “Burada faaliyet gösteren tüm kurumlarımız bu konuda çok duyarlı. Buradan yardımlarımız devam edecek” diye konuştu.