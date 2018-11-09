“ArTrabzon Trabzon'un 61 Yüzü” temasını taşıyan ulusal resim çalıştayı

Trabzon İl kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl birincisi organize edilen ve “ArTrabzon Trabzon'un 61 Yüzü” temasını taşıyan ulusal resim çalıştayın ikincisi 12-16 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılacak.

12 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'de 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk Heykeli önünde yapılacak olan törende açılış konuşmalarının ardından folklor gösterisi, Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisi yer alacak. Daha sonra ressam Prof. Dr. Alaybey Karaoğlu'nun performans gösterisinin ardından öğrencilerle birlikte resim çalışması gerçekleştirilecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Ortahisar Belediyesi işbirliği ile gerçekleşecek olan resim çalıştayına bu yıl sanatçı olarak Prof. Dr Alaybey Karaoğlu, Aslı Özen, Bülent Yavuz Yılmaz, Ceyhan Murathanoğlu, Durmuş Ali Akça, Ekrem Kutlu, Haydar Durmuş, Dr. Leyla Afacan Kodaman, Mehmet Hacıfettahoğlu, Dr. Mustafa Salim Aktuğ, Mümin Candaş, Orhan Zafer, Osman Zeki Demirkale, Rasim Çubuklu, Rauf Tuncer, Selman Uzun, Sezgin Yüksel, Şakir Şeyihoğlu, Yasemin Kalyoncu ve Yasemin Uzun katılacak. Çalışma alanı olarak Güzel Sanatlar Galerisi'ni kullanacak olan sanatçılar, serbest konu ve kendi tekniklerine göre resim yapacaklar. Ayrıca Trabzon'un tanıtımına da katkı sağlaması ve dikkat çekmek açısından Ayasofya'da Durmuş Ali Akça, Kanuni Sultan Süleyman Vakfı Osmanlı Kültür Evi'nde ise Ceyhan Murathanoğlu performans sergileyecekler.

5 gün sürecek çalıştayın sonunda yapılan resimlerle 16 Kasım 2018 Cuma günü saat 17:30 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde sergi açılışı yapılacak.