Arvas: “Türkiye'de Taşınır Sicil Rehin Sistemi'nde 92 milyarlık kredi kullandırıldı”

Trabzon'da ise 55 taşınır rehni sözleşmesi karşılığında 26 milyon lira finansman kullandırıldığı kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TOBB) işbirliğinde düzenlenen toplantıda işadamları ve banka temsilcilerine ‘taşınır rehni' ile ilgili bilgi verildi. Toplantıya TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mücahit Arvas, TOBB KOBİ Müdürü Cahit Ceren, Trabzon Ticaret İl Müdürü Y. Selim Aykan ile işadamları, banka temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantının açılışında konuşan TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, yatırım ortamını iyileştirme çalışmaları kapsamında ticaretin kolaylaştırılması ve işadamlarının önündeki engellerin kaldırılmasına adına Bakanlık ve TOBB'un önemli çalışmalar yaptığını belirterek “Ancak hedefler bitmedi. Umuyoruz ki bundan sonra da yatırım ortamının iyileştirilmesi ve ticaretin kolaylaştırılması adına her şey yapılır. Taşınır Rehini konusu özellikle işadamlarını ve bankaları birinci derecede ilgilendiriyor. Örnekleri var ama şehrimizde çok fazla uygulaması yok. Amacımız bunu yaygın hale getirmek. Bundan sonra bizler duyuru yapacağız, bankalar gerekli kolaylığı sağlayacak ve bunu yaygınlaştıracağız. Ticaretin geliştirilmesi adına çok güzel bir örnek olacak” dedi.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mücahit Arvas ise 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehin Kanunu konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Dünyada işletmelerin sermaye yapısının yüzde 44'ünü makine, ekipman, yüzde 34'ünü alacaklar, yüzde 22'sini taşınmak varlıkların oluşturduğunu belirten Arvas, “Ancak bu yapıya karşılık bankalar kredi karşılığında yüzde 73 oranında taşınmaz rehni talep ediyor. Dolayısıyla, işletmeler ile bankaların talep ve beklentileri birbiriyle örtüşmemektedir. Bankalar kredi karşılığı oluşan alacaklarını taşınmaz varlıklar ile teminat altına almak isterken, işletmelerin sermaye yapısı bu talepleri karşılamaktan uzak kalmaktadır. Bu durum, kredi piyasalarında etkinsizliğe sebebiyet vererek, işletmelerin finansmana erişimini zorlaştırmaktadır. Bunun önüne geçmek için reform çalışmaları kapsamında rehinli taşınır sicil sistemi kurulmuştur. Bu sistemin kurulduğu ülkelerde finansmana erişim sağlayan firmaların yüzde 8 oranında arttığı görülmüştür. 6750 Sayılı Kanun'un amacı finansmana erişimi kolaylaştırmak, teslimsiz taşınır rehnini yaygınlaştırarak teminat olarak kullanılmasını sağlamak, teslimsiz taşınır rehnine konu olabilecek taşınır kalemlerini genişletmek, teslimsiz taşınır rehninde aleniyeti sağlamak, alacağın tahsili için alternatif imkânlar getirmektir” diye konuştu.

Arvas, Rehinli Taşınır Sicili'nin Türkiye'de 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren faaliyette olduğunu da hatırlatarak şunları söyledi:

“1 Ocak 2017 - 28 Eylül 2018 tarihleri arasında Taşınır Sicil Rehin Sistemi'nde (TARES) 16 bin 95 adet rehin tescil edilmiştir. Bu tescil işlemi karşılığında 216 milyar lira, 35 milyar dolar ve 10 milyar avro finansman imkanı sağlanmıştır. Fiilen kullandırılan tutar 92 milyar lira olmuştur. 455 bin 88 adet alacak rehine konu olmuştur. Bunu 317 bin 129 adetle makine ve teçhizat takip etmektedir. Ticari işlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'na göre rehne konu olabilecek varlıklar ise makine ve teçhizat, araç, ekipman, alet, iş makinaları, elektronik haberleşme cihazları dahil her türlü elektronik cihaz gibi menkul işletme tesisatı, ticari plaka ve ticari hat, hayvan, tarımsal ürün, hammadde, stok ve sarf malzemeler, alacaklar, fikri ve sinai mülkiyete konu haklar, benzeri her türlü taşınır varlık ve haklardır.”

Arvas, Trabzon'da 55 taşınabilir rehni sözleşmesi yapıldığını, bunun karşılığı olan 41 milyon liralık finansman imkanının 26 milyon lirasının kullandırıldığını söyledi. Arvas, “Trabzon'daki makine ve teçhizat sözleşme adedi 4'tür. Bu rehin karşılığında 630 bin lira finansman imkanı sağlanmıştır. Van'da ise makine ve teçhizat sözleşme adedi 23, bu rehin karşılığında sağlanan finansman imkanı ise 9 milyar liradır” bilgisini paylaştı.

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, toplantının son bölümünde konuşmacılara plaket takdim etti.