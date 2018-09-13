ASKON Trabzon 8. Olağan Genel Kurulu'nda Başkan Beşir güven tazeledi

Olağan Genel Kurulu Trabzon Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Genel Kurul toplantısında mevcut başkan İbrahim Beşir güven tazeledi. Toplantıda görev tazeleyen İbrahim Beşir ise yıllık faaliyet raporunu da okuduğu konuşmasında “Bizi burada ikinci kez istediniz, inşallah bu göreve layık olup en güzel şekilde hizmet edeceğiz, çile çekeceğiz, üzüleceğiz sevineceğiz ama hep birlikte güzel işlere imza atacağız. Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçerek Türkiye'de 15 şehirde yapılmış olan bir projeye gireceğiz. İlimizin fotoğraflarını çekip şehrin artılarını, eksilerini belirleyecekler ne yapılabilir ne eksik diye sonuçlara varılacak. Randevularımızı aldık, Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Valimizi, Rektörlerimizi ziyaret edeceğiz” dedi.

“Çocukluğumuzda 1 KG fındık, 2 KG zeytin alırdı. Şu anda 1 KG fındık 2 KG demir alıyor” diyen Beşir “Bu çok dikkate alınmalı diye düşünüyorum. 90'lı yıllarda, dünyanın yüzde 70 rekolteli fındığı bizde derdik. Yani çok stratejik bir ürünümüz derdik. Çin'den bir kredi almak için göbeğimiz çatladı, ama şurada çok stratejik bir ürünümüz var. Bu değerlendirilebilse, Karadeniz halkına Türkiye'ye çok büyük destek olacaktır. Öyle politikalar güdüldü ki bakılmadı, edilmedi, rekolte düştü. Böyle stratejik bir ürün değerlendirilmedi. Hükümet acilen bir komisyon oluşturup bu duruma el atmalı. Bölgemizi değerlendiren bir ürün olduğu için bunu ifade etmeliyiz. Özellikle Karadeniz ekonomisine çok büyük etkisi olacaktır, inşallah hükümet bu hususta deneyimli, eski FİSKOBİRLİK'te başarılı olmuş insanları göreve alır ve bir çözüm bulur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki turizm faaliyetleri ile ilgili de açıklamalarda kullanan Beşir “Bu cazibe merkezi özelliğini bazı istinaslardan dolayı kaybediyor. Çok üzülen turistlerimiz var, çok fahiş fiyatla hizmet veren işyerleri var. Ayrıca belediye ve valiliğimizden şu talebimiz de var; hemen yanıbaşımızda Giresun ve Ordu bu turistlere talip oldu. Çok iyi çalışmalar yapıyorlar. Elimizden bu Arap turistler gitmesin” diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Karadeniz de yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“İç ve dış düşmanların milli paramız üzerinde oluşturduğu baskı hepimizi etkisi altına almıştır. Millet olarak yaşadığımız bu sıkıntıyı aşmanın en doğru yolu, döviz ve faizden uzak durmaktır. Memleketimizin önde gelen işadamları olarak bize düşen görev ise, işimize dört elle sarılıp ticari hacmimizi korumaktır. Bu geçiş döneminde uzun vadeli yatırımlardan kaçınmalıyız. Dövize dayalı değil, yerli sermaye ve Türk Lirasına dayalı adımlar atmalı, milli bir ekonomiyi oluşturmalıyız. Yatırım Adası yeni seçilen yönetimin etkili ilişkileri ile hızlandırılmalı ve bir an önce yapımı tamamlanmalıdır. Beşikdüzü'nde ve Şinik'teki OSB'lerinin yüzde 100 doluluğa ulaşmalıdır. Vakfıkebir OSB de bir an önce tamamlanmalı ve makul ve mantıklı fiyat politikaları ile bölge işadamlarının hizmetine sunulmalıdır. ASKON olarak bölgedeki tüm işadamlarını bir araya getirmek için çalışmalı ve sıkıntılara çözüm bulmalıyız. ASKON olarak asli görevimiz memleketi kalkındırmaktır, düşünceniz ve siyasi görüşünüz ne olursa olsun derneğimizin kuruluş amacını unutmamalıyız. Haklı ve helal kazançla birlikte bu zor günleri göğüslemeliyiz.”