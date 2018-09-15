Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a ilk gelişinin 94. yıldönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Trabzon Valiliği önündeki Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başlayan törenlerde Trabzon Vali Yardımcısı Nusret Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, gaziler, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar hazır bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a ilk gelişinde Trabzonlulara yaptığı konuşmaya dikkat çekti. Gümrükçüoğlu, “Bilindiği gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin düşman işgalinden kurutuluşunun kesin hamlesi olan Büyük Taarruz ve Dumlupınar Zaferi'nin 2. yıldönümü törenlerini gerçekleştirdikten sonra gemiyle Karadeniz'e açılmış ve başka bir yere uğramadan 15 Eylül 1924 günü Trabzonlularla buluşmuştur” ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün Trabzon'a ilk gelişinin 94. yıldönümü kutlamalarına Atatürk Köşkü'nde devam edildi. Burada Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan bir konser verildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı da gösterileri ile katılımcılara keyifli anlar yaşattı.