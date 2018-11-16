Atılım Üniversitesi Trabzon'da stant açtı

Atılım Üniversitesinin Trabzon'da düzenlenen fuarda lise öğrencilerine yönelik açtığı stant yoğun ilgi gördü.

Bir otelde gerçekleştirilen fuarda stant açan Atılım Üniversitesinin Kurumsal Tanıtım Müdürü Sedat Karaçayır, amaçlarının üniversitenin sağladığı imkanları öğrencilere anlatmak olduğunu ifade ederek, “Üniversitemizde toplam 6 fakülte ve 40 bölüm var. Bu yıl bunlara 7'ncisini ekleyeceğiz. Tıp fakültesini de açacağız, bu plan doğrultusunda çalışıyoruz. Üniversitemizin öğrenci adaylarına sağladığı imkânları anlatmak için bu fuara katıldık. Katılım da çok yüksek. Özellikle üniversitemize, standımıza talep, aday öğrencilerden ilgi çok yüksek. Bunu görmek bizi daha çok mutlu ediyor. Altı fakültenin 4'ünde eğitim dilimiz yüzde yüz İngilizce. Öğrencilere verdiğimiz burslarımız, burs imkanlarımız, taban puan sıralamalarımız ve diğer şartlarımızı anlattığımız bilgiler yer alıyor. 70'e yakın Avrupa üniversitesiyle Erasmus antlaşmamız var” dedi.

Atılım Üniversitesi Uyumluluk İzleme Müdürü Demir Ayhan da üniversitenin pilotluk eğitiminden bahsederek, “Atılım Üniversitesi Ankara Yerleşkesi'nde Esenboğa merkezli olmak kaydıyla kendi hangarı ve kendi uçakları olan ilk vakıf üniversitesi olma özelliğini taşıyor. Pilotaj eğitiminin aşamalarından bahsedecek olursak öğrencilerimiz birinci sınıfın ikinci dönem itibariyle pilotluk lisansı eğitimlerine başlıyorlar, teorik eğitimlerini bitirdikten sonra eğitimlerini kendi uçaklarımızla gerçekleştiriyoruz. Daha sonra aynı dönem içerisinde yalnız uçuşlarını gerçekleştiriyorlar. Burada Atılım Üniversitesi adına önemli olan Esenboğa merkezli bu yıl içerisinde 13 farklı meydana öğrencilerimizin kendi başlarına uçmuş olmaları” diye konuştu.