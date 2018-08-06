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06 Ağustos 2018 13:30

Atletizmde gelecek yıl Süper Lig’de yarışacak takımlar, Trabzon’da düzenlenen finallerde belli oldu

Atletizmde önümüzdeki yıl Süper Lig’de mücadele edecek olan takımlar belli oldu.

Atletizmde gelecek yıl Süper Lig’de yarışacak takımlar, Trabzon’da düzenlenen finallerde belli oldu

06 Ağustos 2018 13:30

Trabzon’da yapılan müsabakalar sonuda erkeklerde İstanbul ve Mardin, kadınlarda ise Mersin ve İzmir takımları ilk 2 sırayı alarak Süper Ligde mücadele etme hakkı kazandı.


Türkiye’nin en modern sahalarından biri olarak gösterilen Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Söğütlü Atletizm Sahasında yapılan müsabakalara, Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden 15 takım katıldı. Kadın ve erkeklerde yapılan yarışlarda büyük heyecan yaşandı. Final müsabakalarının ardından erkeklerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 155 puanla şampiyon olurken, Mardin Atletizm de 103,5 puanla ikinci olarak 2019’da Süper Lig’de yer alma hakkını elde etti. Kadınlarda ise Mersin Amatör Atletizm Kulübü 105 puanla zirvede yer aldı, İzmir Gaziemir Belediyesi de 101 puanla ikinciliği elde edip Süper Lig bileti aldı.


Heyecan dolu müsabakalar yaşandığını ifade eden Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Süper Lig’e yükselen takımlara madalyalarını verdi. Müdür Öztürk, “Başta sona heyecan dolu yarışlar izledik. Gönümüzdeki yıl Süper Lig’de mücadele edecek olan takımlar ve finallerde yer alan bütün katılımcıları kutluyorum” dedi.




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