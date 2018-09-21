Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Trabzon Şube Başkanı Mehmet Atmaca, “Ülkemize uygulanan ekonomik ambargonun büyümesinde fırsatçıların etkisi oldukça fazla” diyerek Ağustos ayında Türkiye'ye yönelik olarak başlayan ekonomik operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bugün halkımızın alışveriş için marketlere, mağazalara gittiği zaman karşılaşmış olduğu durumun Türk milletine yakışmayan bir durum olduğunu dile getiren Mehmet Atmaca, “Maalesef yerli ve milli üretim olan pek çok ürün ithal ürünlerin fiyatını geçmiş durumda. Bunu döviz artışı ile açıklamamız mümkün değildir. Bu apaçık bir fırsatçılıktır. Sorun bununla kalmamaktadır. Bazı firmalar üretim yapmamakta veya ürünlerini marketlere göndermemektedirler. Bundan anladığımız küresel güçlerin Türkiye'deki maşaları da bu krizin derinleşmesi için var gücüyle çalışıyor. Halkımız bu noktada uyanık olmalı fırsatçılık yapan markaları firmaları zihinlerinin bir kenarına kazımalıdır” dedi.

“Yerli üretim etiketiyle milli olan ürünlerimizi daha rahat tespit edeceğiz”

Yeni çıkan yerli üretim etiketi ile en azından ülkede üretilen ürünleri daha rahat tespit edeceklerini söyleyen Atmaca şu ifadeleri kullandı:

“Bizler bu konuda çok hassas davranmalıyız. Yerel üretim bizim için yerli üretimden daha önce gelmeli. Bilinmelidir ki yerelde üretilen ürün hem bölgemize hem ülkemize katkı sağlamaktadır. Açıklıkla söylemek gerekir ki alışverişlerinizi de yerli markalardan yerli firmalardan mağazalardan marketlerden bakkallardan yapmaya özen göstermeliyiz. Bu bizim bölgesel gelişimimiz açısından çok önemli.”

“Krizden çıkmanın yolu yerli üretim ve ihracattan geçer”

"Krizden çıkmanın yolu yerli üretim ve ihracattan geçer" diyen Başkan Atmaca, “Tüketim toplumu olmaktan üreten toplum olmak için ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Üzülerek görüyoruz ki köylerimiz tarım arazilerimiz bomboş. Üretim yapılmamakta hele hele el sanatları bitme noktasına gelmiş durumdadır. Bu bizlerinde kapitalist sisteme ne kadar entegre olduğumuzun acı bir göstergesidir. Bağlarımız da bahçelerimizde yetişen meyvelerimiz ne yazık ki yere düşüp çürümekte değerlendirilmektedir. Bununla beraber insanımız maalesef marketlerden sağlıksız olduğunu bile bile sanayi ürünü alıp tüketmektedir. Toplum olarak yeniden bir dönüşüme ihtiyacımız var. Her yönüyle kültürümüzü yaşatmamız lazım” ifadelerini kullandı.

“Yerel ürünlerin turizme kazandırılması bölgemize ekonomik girdi sağlayacaktır”

Bölgemizin son yıllarda turizm açısından yükselen bir değer olduğunu ifade eden Atmaca, “Bunu daha iyi değerlendirmemiz lazım. Bölgemize gelen turistlere yerel değerlerimizi tanıtabilir satabiliyor olmamız lazım. Başka bölgelerden hele de ithal ürünleri turistlere satmak bölgemize yapılacak olan en büyük kötülüklerden olacaktır. Yerel ürünlerin turizme kazandırılması hem bölgemizde ekonomik bir girdi sağlayacaktır hem de bölgemizin tanıtımına da katkı sağlayacaktır. Bu konuda hepimiz hassas davranmalıyız. Otellerimizde restoranlarımızda mağazalarımızda yerel yiyecekleri içecekleri muhakkak gelen misafirlerle buluşturmamız lazım” şeklinde konuştu.