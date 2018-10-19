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Atmaca: "Yerli üretim kadar yerel üretim de çok önemli"

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, beraberinde Vali Yardımcıları Nusret Şahin ve Ayhan Durmuş ile birlikte TÜMSİAD Trabzon Şube Başkanı Mehmet Atmaca ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.


Ziyaretli ilgili bilgi veren Trabzon TÜMSİAD Şube Başkanı Mehmet Atmaca, TÜMSİAD olarak yaşanan sürece katkı sağlama mecburiyetinde olduklarını belirterek, "Yerli üretim, yerli ürün kullanımı tabii ki çok önemli. Ancak toplumumuzun yükselen yaşam standardı yerli üretimin yanında kaliteli ürün ihtiyacı doğurmaktadır. Bizler buradan yola çıkarak 'Kaliteli üret yerli tüket' sloganı ile Trabzon'da hem üreticileri hem de halkımızı bir araya getirip bir program organize etmek istedik. İnşallah Büyükşehir Belediyemiz, Dernek ve kuruluşlarımız ile Trabzon'da çok önemli bir program hep beraber gerçekleştirmiş olacağız. Yerli üretim kadar yerel üretim de çok önemli. Bölgemizde üretim yapan firmalar hem ülke ekonomisine hem bölge ekonomisine hem de istihdama katkı sağlamaktadır. Tabii ki önceliğimiz tüketirken yerelde üretilen ve yerli olarak üretilen ürünleri kullanmak olmalıdır. Biz bu bilinci aşılamak istiyoruz. Sizlere de desteklerinizden ve nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

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