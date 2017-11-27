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27 Kasım 2017 09:29

Avı gibi ihracatı da azaldı

Türkiye’den bu sezon farklı ülkelere 51 ton palamut ihracatı gerçekleşirken, bu rakam önceki yılların çok gerisinde kaldı.

Avı gibi ihracatı da azaldı

27 Kasım 2017 09:29


Trabzon’da bu günlerde tezgahlarda palamut balığına artık rastlanılmazken, balıkçılar bu sezon palamut avında son yılların en kısır dönemini yaşadıklarını belirtiyor. Uzun yıllar balıkçılık sektörüyle uğraşan Zeki Özçilingir, palamut avında son 10 yılın en kısır dönemini yaşadıklarını belirtirken palamut sezonun artık bittiğini söyledi.


Palamutun az avlanmasının yanında boyunun da istenilen düzeyde olmadığını belirten Özçilingir, “Bugünlerde tezgahlarımızda hamsi istavrit daha çok bulunuyor. Palamut avı bu sezon geçen seneye oranla kısır geçti. Şu an hemen hemen yok gibi. Geçen sezon daha boldu. Sezonun kısır geçmesinin yanında palamutun boyunun da pek büyümediğini söyleyebiliriz. Genelde hep ufak kaldı. Artık palamut sezonu bitti. Müşterilerimizin çoğu hamsiyi tercih ediyor. Palamut avında son 10 yılın en kısır dönemi yaşandı diyebiliriz” dedi.



Bu sezon 51 ton palamut ihracatı yapıldı


Avının az olması nedeniyle palamutun ihracatı da geçtiğimiz yılların gerisinde kaldı. Türkiye’den bu sezon genellikle Almanya, ABD, Bulgaristan, Ukrayna gibi ülkelere toplam 51 ton palamut ihracatı yapılırken, bu ihracattan 115 bin dolar döviz girdisi sağlandı. 2016 yılında ise 132 ton palamut ihracatından 277 bin 250 dolar elde edilmişti.


Bu sezon palamut ihracatında da önceki yıla oranla yüzde 50’nin üzerinde düşüş yaşanırken, Trabzon’dan ise bu sezon 4 ton palamut karşılığı 13 bin 420 dolar döviz girdisi sağlandı. Trabzon’dan 2016 yılında ise 5.8 ton karşılığı palamut ihracatından 19 bin 500 dolar döviz girdisi sağlanmıştı.



Palamut yasaktan önce göç etti


Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, bu sezon palamut avının balıkçıyı tatmin etmediğini belirterek balığın göçünü erken tamamladığını söyledi. Son günlerde de hava şartlarının olumsuz olmasının balık avını olumsuz etkilediğini belirten Mutlu, "Palamut, bu sezon yasaktan önce göçünü tamamladığı için istenilen avlanma olmadı. Balığın az olmasının yanında ince de olması, ekonomik açıdan fazla getirisi olmadı. Diğer bir etken ise hava şartlarının olumsuz geçmesi. Özellikle son günlerde hava şartları yüzünden çoğu balıkçı denize açılamadı. Artık bu sezon palamut avının sona erdiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.




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