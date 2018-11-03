Avrupa Turu Ceo'su artık Trabzonsporlu

Trabzonspor ve Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Turkish Airlines Open turnuvası için Antalya'ya gelen Avrupa Turu CEO'su Keith Pelley'e Trabzonspor atkısı hediye etti.

Atkı ile poz veren Pelley, Trabzonspor'u bildiğini ve bundan sonra daha sıkı takip edeceğini söyledi. Fotoğraf çekilirken Pelley'in mavi, kendisinin bordo tişörtüne dikkat çeken Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor renklerini golf sahasına taşıdık" dedi.

Dünya golfünün en önemli isimlerinden biri olan Keith Pelley, 2015'in Aralık ayında Avrupa Turu'nun CEO'luk görevini üstlenmişti.

Öte yandan, Türkiye'de 2018 yılında düzenlenen en önemli spor organizasyonlarından biri olan 7 milyon Dolar toplam ödüllü Turkish Airlines Open, pazar günü sona erecek.