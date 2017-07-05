Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 15:41

Ayakkabının içinden bonzai maddesi çıktı

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde otobüste yapılan aramada bir şahsın ayakkabısında zulalanmış bonzai maddesi yakalandı.

Ayakkabının içinden bonzai maddesi çıktı

05 Temmuz 2017 15:41


Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapmış oldukları çalışmalarda A.A ve A.K isimli şahısların Trabzon’a İstanbul’dan yüklü miktarda bonzai maddesi getireceği bilgisine ulaştı. Şahısların seyahat ettiği otobüsü Vakfıkebir ilçesinde durduran polis ekipleri şahısların üstünde yaptığı aramada A.A isimli şahsın bacak arasında ve ayakkabısının içerisine zulalanmış vaziyette 77,06 gram bonzai maddesi yakaladı. Her iki şahıs çıkarıldıkları Vakfıkebir Adliyesi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Bahçecik Cezaevi’ne gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    25°C
TRABZON NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:29
  • Güneş :04:48
  • Öğle :12:37
  • İkindi :16:37
  • Akşam :20:05
  • Yatsı :22:04
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!