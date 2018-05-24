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24 Mayıs 2018 12:46

Ayasofya Camisi’nin bahçesinde yer sofrasında iftar yaptılar

Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ensar Vakfı Trabzon Şubesinin Ayasofya Camisi bahçesinde düzenlemiş olduğu iftar programına katıldılar.

Ayasofya Camisi’nin bahçesinde yer sofrasında iftar yaptılar

24 Mayıs 2018 12:46


Geleneksel şekilde yer sofrasında gerçekleştirilen iftar programında katılımcılara seslenen Vali Yücel Yavuz, “İftar programı dediğin böyle olur. Bakın her şey geleneğimize uygun” diye konuştu.


Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise konuşmasında Ensar Vakfı ve iftar programında hazır bulunan diğer STK’ların gönüllülerine çalışmalarından adına teşekkür etti. Gümrükçüoğlu, “Memleketimiz zor dönemlerinden geçtiğimizde en büyük güveni, sizin gibi kardeşlerimizdir. Omuzlarınızda bugüne kadar bu memleketin mukaddesatını taşıyan sizlerin bugünde aynı fedakârlığı göstermenizi yaşıyoruz. Allahü Teâlâ gücünüzü kuvvetinizi, arttırsın, devletimize, milletimize zeval vermesin. Başta Filistin olmak üzere dünyanın neresinde bir zulüm varsa onu ortadan kaldırsın ve ortadan kaldırılmasına da bizleri vesile etsin” diye konuştu.


Ensar Vakfı Trabzon Şubesi Başkanı Ömer Topaloğlu ise katılımlarından ötürü Vali Yavuz, Başkan Gümrükçüoğlu ve tüm STK yetkililerine teşekkür etti.




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