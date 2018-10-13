Ayhan: “Eğitimde yeni dönem başlıyor”

İnşallah hep birlikte bu algıyı boşa çıkarmayacağız” dedi.

Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan, Mali Hizmetler Daire Başkanı Sayın Halis Tekiner, Ders Kitapları ve Yayımlar Daire Başkanı Hüseyin Burak Fettahoğlu, Trabzon'da bir dizi okul ziyaretleri gerçekleştirdi, önemli mesajlar verdi. Ziyaretlere Trabzon Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükür Köse, müdür yardımcıları ve şube müdürleri de katıldı.

Genel Müdür Salih Ayhan, yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a karşı müthiş olumlu bir algı ve beklenti olduğunu belirterek “İnşallah hep birlikte bu algıyı boşa çıkarmayacağız. Bakanımız müthiş bir eğitim sevdalısı. Bakanımız 15 Ekim Vizyon belgesi açıklandıktan sonra da yoğun bir saha ziyaretleri olacak. Mutlaka bir Karadeniz gezisi olacak. Bakanımızı hassasiyetle ve ciddiyetle takip edelim” diye konuştu.

FETÖ Terör Örgütü tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ve kitapları aleyhinde sürekli olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Genel Müdür Ayhan, “Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Sistemi hakkında müthiş bir zedeleme yarışı vardı. Hamdolsun bu sene gayet olumlu bir dönem geçirdik. Ders kitaplarını döviz kuru dengesine rağmen 47 gün içerisinde 142 milyon ders kitabını yaklaşık 1 milyar TL maliyetle 18 milyon öğrenciye yetiştirmenin büyük bir gururunu yaşadık. Bu büyük bir organizasyondu. Bu yıl güzel bir eğitim öğretim dönemi gerçekleştirdik. Bundan dolayı tüm okul müdürlerimize teşekkür ediyorum. Büyük bir aileyiz. Yanlış yaparsak çocuklarımızın hakkına hukukuna büyük bir ihanet etmiş oluruz” şeklinde konuştu.

Yeni dönemin kodlarını referans değil liyakat, yetenek, iş odaklı çalışmak olarak özetleyen Genel Müdür Ayhan, şunları söyledi:

“Aslonan öğretmen ve okuldur. Yeni dönemde okul müdürlüğü çok önemli bir konuma getiriliyor. Yeni dönemin konseptini çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Artık ilişkileriyle, referansları ile ayakta durma dönemi bitmiştir. Meziyetli, yetenekli, iş odaklı, kişilikli olmak önemlidir. Yeni dönemde koşamayan, ortak dil kullanmayan, yeni dönemde bakanın heyecanına ortak olamayan yöneticilerin ayakta durması mümkün değildir. Bakanlıkla merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı arasında müthiş bir kopukluk vardı. Öğretmenler odasındaki algı merkez teşkilatında bunlar oturuyor bir şey yapmıyorlar algısı vardı. Herkes koltuğunu korumanın peşinde algısı vardı. Yeni dönemde herkes sahada olacağından böyle bir algı olmayacak. Bakanımızın talimatları da böyledir. Bir okul müdürü huzurlu ise huzurlu bir ortam oluşturuyorsa bu her tarafa yansıyor. Yeni sistemde, okul müdürü koşan, pratik çözüm üreten, iş odaklı, referansları ile değil yeteneği ile ayakta durabilen kişi olacak. Merkez teşkilatı ile aramızda güçlü bir ilişki olacak. Şu anda 5 genel müdürümüz değişik illerde sahalarda çalışma yapıyor. Taşra merkez ilişkilerini çok güçlü bir şekilde sağlayacağız. Eğitimin temel parametresi öğretmenler odasına hakim olmaktır. Öğretmenler odasında ke atmosfer ile Bakanlık koridorlarını örtüştüreceğiz. Bunu yapabildiğimiz takdirde hiç kimse birlik ve beraberliğimizi bozamayacak ve bizleri yolumuzdan döndüremeyecektir. Öğretmenler odası üçe bölünmüşse, okul müdürünün saygınlığı yoksa burada fayda sağlamak mümkün değildir.”

Okul Müdürleri toplantılarının ardından, okul ziyaretlerinde bulunan Genel müdür Ayhan öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenler odasında öğretmenlerle sohbet eden Genel Müdür Ayhan öğrencilerin ve öğretmenlerin taleplerini dinleyerek not aldı.

Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükür Köse, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan , Mali Hizmetler Daire Başkanı Halis Tekiner, Ders Kitapları ve Yayımlar Daire Başkanı Hüseyin Burak Fettahoğlu'na üzerlerinde resimleri bulunan birer Trabzon hatırası hediye etti.