Ayşe Bülbül’ün ilk ’Eren’siz Anneler Günü

Trabzon’un Maçka İlçe Belediye Başkanı Koray Koçhan, 13 Mayıs Anneler Günü öncesinde şehit ailelerini ziyaret etti. Başkan Koçhan, ilçede bulunan şehit Halit Avcı, şehit Temel Baş, şehit Bekir Yıldız, şehit Hasan Yiğit, şehit Kazım Albayrak, şehit Celal Yıldırım ve şehit Eren Bülbül’ün ailelerini ziyaret etti.

İlk ziyareti şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’e yapan Başkan Koçhan, Eren’in mezarı başında dua etti. Başkan Koçhan, ardından ilçedeki tüm şehitlerin ailelerini ziyaret etti. Başkan Koçhan, "Annelerimiz bizim için en değerli insanlardır. Anneler Günü için asla unutmadığımız şehit ailelerini ziyaret ederek şehit annelerin ’Anneler Günü’ kutladık. Şehit ailelerini asla unutmayız ve her zaman yanlarındayız. Bu vatan için evlatlarını veren anne kıymetli annelerimizin her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.