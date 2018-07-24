Ayvazoğlu’na kadın kollarından sürpriz karşılama

AK Parti’nin İl kurucularını ziyaret etmeye başlayan Milletvekili Ayvazoğlu, ziyaretleri esnasında şehrin meseleleriyle ilgili istişare etme imkânı bulacağını söyledi.

Kuruluşundan bu yana AK Parti teşkilatında görev alan ve özellikle Kadın Kolları İl Başkanlığı sırasında yaptığı etkin çalışmalarla adından söz ettiren Ayvazoğlu Trabzon’da Kadın Kolları Teşkilatı tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı. Kadın Kolları İlçe Başkanları ve il yöneticilerinin katılımıyla özel bir mekânda gerçekleşen sürpriz karşılamada konuşan Milletvekili Ayvazoğlu, Trabzon Kadın Kolları teşkilatına sürpriz karşılamadan dolayısıyla teşekkür etti. Sağlam bir Kadın Kolları Teşkilatı oluşturduklarını ve rutin çalışmaların dışına çıkarak Trabzon’a katkı sağlayacak önemli projelere imza attıklarını belirten Ayvazoğlu, AK Parti İl Kurucularını ziyaret etmeye başladığını ve Kadın Kolları İl Başkanlığı sırasında edinmiş olduğu bilgi ve tecrübelerini onlarla yapacağı istişarelerde onların da birikimleriyle birleştirerek şehrin meselelerine etkin çözümler sunmaya çalışacaklarını ifade etti.

Sürpriz karşılama programında, şehrin meseleleriyle ilgili tüm birimlerle görüşmeler de bulunacaklarını vurgulayan Milletvekili Ayvazoğlu’na AK Parti İl Teşkilatı, İlçe Başkanları ve yöneticileri yoğun ilgi gösterdi.