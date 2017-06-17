Babasının hatırasını yaşatmaya çalışıyor

Daha önce dünyanın en büyük salep kazanı, çay demliği ve ibriği ile 5 bin kaselik büyük yoğurt bakracını yaparak ismini duyuran bakır ustası ali Çavuş, şimdilerde babası ve ustası Şükrü Çavuş’un hatırasını yaşatmak ile meşgul. Bakırcılığın kendilerine dededen kalma bir sanat olduğunu belirten Ali Çavuş, bakır sanatı adeta sevdası olduğunu belirterek ömrünün yettiği kadar bu mesleği sürdürmeye kararlı olduğunu söylüyor.

40 yıl önce babası Şükrü Çavuş’un Maçka Güveci’ni yaparken kendisinin de yanında çırak olarak işe başladığını kaydeden Ali Çavuş, Türkiye’de şu ana kadar bu model bakır güveçlerden yapan olmadığını ifade ediyor.

Dede mesleğini sürdürmenin gururunu yaşadığını belirten Çavuş, babasının en son 1977 yılında Trabzon’da ilk kez Maçka Güveçi diğer adıyla Maçka Çömleği’ni yaptığını belirterek o tarihten bu yana da bu eserlerin yapılmadığını söylüyor.

Dede mesleği anısına 9 tane Maçka Güveci yaptığını belirten Çavuş, “Bakırcılık dede mesleği. Bu mesleğin içinde olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Daha önceleri farklı çalışmalarımla çok sayıda beğeni almıştım. Bu da beni son derece memnun etmişti. Bu meslek benim adeta bir parçam gibi.Biz 4 kardeşiz, 4 amcam ve 1 de dedemin anısına 9 tane Maçka Güveci yapıyorum. Amacım babamın 40 yıl önce yaptığı bu eseri tekrar yaparak onun anısını yaşatmak istiyorum" dedi.