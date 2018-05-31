Ömür boyu bu adamı kıskandınız. Kıskancınızdan şu anda yaptığınız bir şer ittifakının içerisinde olmaktır. Hem CHP ile birliktesiniz hem de öteki taraftan başka bir tablo. Bunu bu millet affetmez. Siz hangi adımı atarsanız atın, bilesiniz ki bu teröristleri kurtaramayacaksınız” dedi.

Sabah saatlerinde Trabzon’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Of ilçesindeki Hükümet Konağı’nın açılışına katıldı. Trabzon Valisi Yücel Yavuz’un da katıldığı açılışta Bakan Soylu, öğrencilerle birlikte kurdeleyi keserek açılışı gerçekleştirdi. Açılışın ardından düzenlenen mitingde konuşan Bakan Soylu, çok önemli ve kritik bir seçime gidildiğini dile getirerek, “Bizim memleketimiz kritik bir memleket olduğu için attığımız adımlar bizleri hep ilerilere taşımaktadır. Milletin verdiği karar hep bizi daha fazla zenginlik ve özgürlüğe taşımaktadır. Ne kadar önümüzü kesmeye çalışırlarsa çalışsınlar siz onlara gereken cevabı verdiniz. Neler yapmadılar, kardeşleri sağcı-solcu diye birbirlerine düşürmeye çalıştılar. Yapmadıkları kalmadı. Bizi darbelerle terbiye etmeye çalıştılar. Halen daha terbiye etmeye çalışıyorlar. Geçen gün Atatürkçü Düşünce Derneği adı altında, ismi de yakışmayan aslında diyor ki; ’1960 darbesi milletin kurtuluşu olmuştur.’ Hemen bir açıklama yaptım dedim ki, ’Hemen suç duyurusunda bulunuyoruz, gereğini de yapacağız.’ Hemen de soruşturma başlatıldı. Ama tweet’i de hemen silmişler, silmeseydiniz de görseydim. Burası eski Türkiye değil, burası hukuk devletidir, burası demokratik bir devlettir. Kimse milletin sevdikleriyle, hatıralarıyla ve inanç duyduklarıyla hiç kimse ama hiç kimse bu şekilde bir değerlendirmeyle ortaya çıkamaz. Çok önemli, kritik bir seçime gidiyoruz. Bunu sade bir seçim olarak düşünenler inanın çok yanılıyorlar. Biz sadece Recep Tayyip Erdoğan’ı seçmeye gitmiyoruz” şeklinde konuştu.

"Karamollaoğlu Bey soluğu Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında alıyorsunuz"

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın seçim kampanyasını tutuksuz olarak sürdürmesi çağrısında bulunan Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu’nu tepki gösteren Bakan Soylu, Karamollaoğlu’nu sıkıştığında soluğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında aldığını dile getirerek, “İşimizi yarım bırakmayalım. Terörle, PKK ile mücadelemizi yarım bırakalım mı? FETÖ ile o lanet olası FETÖ ile mücadelemizi yarım bırakalım mı? Biz, okyanus ötesinden bize parmak sallayanlara karşı ayakta güçlü durmamızı yarım bırakalım mı? Vakit kendi milli otomobilimizi, uçağımızı yapma vaktidir. Bu ülkede teröre giden paralar orada milletimize hizmete gitti. Ama birileri bundan rahatsız oldu dimi. Muharrem İnce, Akşener, Karamollaoğlu rahatsız oldu mu? ’Selahattin Demirtaş, içeriden çıksın dışarıda propaganda yapsın’ diyorlar. Şehitlerimize, o teröristlerin kurşun sıktığı bizim evlatlarımıza ne diyeceğiz. Niye hopladınız, birilerinin talimatlarıyla beraber. Yakışıyor mu? Dün akşam HDP eş başkanları ’Sur bizim, çukur bizim, direnişimizdir’ dedi. Karamollaoğlu Bey buradan size söylüyorum, bir yerde sıkıştınız mı soluğu Tayyip Erdoğan’ın yanında alıyorsunuz. Ömür boyu bu adamı kıskandınız. Kıskancınızdan şu anda yaptığınız bir şer ittifakının içerisinde olmaktır. Hem CHP ile birliktesiniz hem de öteki taraftan başka bir tablo. Bunu bu millet affetmez. Siz hangi adımı atarsanız atın, bilesiniz ki bu teröristleri kurtaramayacaksınız” ifadelerini kullandı.