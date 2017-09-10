Trabzon’da AK Parti Vakfıkebir Olağan İlçe Kongresi’ne katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörü bitireceklerini söyleyerek, “Evlatlarımız her gün bunların tepesindeler. PKK’sı, KCK’sı, FETÖ’sü, DEAŞ’ı, DHKPC’si, bizim çocuklarımız gece gündüz demeden bunlara nefes aldırmıyorlar. Dağdaki operasyonlardaki çocuklarımız, aslanlarımız bunları kovalarken, masa başındaki mühendis evlatlarımız da bu mücadele için yerli malı kendi üretimiz olan silah ve teknik ekipmanları üretiyor. Hiç düşündünüz mü neden Türkiye düne kadar bir tane terör örgütüyle uğraşıyordu da şimdi 4 tanesiyle uğraşabilme kabiliyetine sahip. Allah’a şükürler olsun terörle de mücadele ediyoruz hem de aslanlar gibi mücadele ediyoruz” dedi.

“2 bin 600 saat havadayız”

Terör örgütüyle mücadelede etkin rol üstlenen silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) eleştirilerine tepki gösteren ve yerli İHA’larla ayda 2 bin 600 saat havada olduklarını vurgulayan Bakan Soylu, “Mesele açıktır. Türkiye ne zaman üretse karşısına dikiliyorlar, olay çıkarıyorlar. Şimdi son günlerde garip bir işbirliğini daha görüyoruz. Bizim yerli üretimiz insansız hava araçlarından rahatsızlar. Büyük bir feveran halindeler. Tabi talimat verdi Kandil’deki ağabeyleri, ‘ne yapın edin şu insansız hava araçlarını başımızdan çekin’ diye. Hareket edemiyorlar. Evlerde baskı ortaya koyamıyorlar. Teker teker takip ediyoruz. İnsansız hava araçlarıyla ayda hava kaldığımız saat 20 saatti. Daha işin başındayız hem de yerli ve milli İHA’larımızla. İsrail’den de almıyoruz. Amerika’nın çürük Predator’lerini de almıyoruz. 2 bin 600 saat ayda havadayız ve daha da işin başındayız” diye konuştu.

İsim vermeden CHP’li milletvekiline seslendi

Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

“İsrail’den aldığımız zaman sesinizi çıkarmıyorsunuz. Son 15 günde, 2 tane Amerika’nın çürük Predator’ü düştü. Biri Şanlıurfa, biri Adana’da düştü. Ey CHP’nin Kandil’e esir olmuş milletvekili. Konuşuyorsun dimi. Talimat aldığın ağabeylerinden korkuyorsun. Kandil’deki iş ortaklarından korkuyorsun. Korkuyorsun dimi, seni siyasete sokanlar sana böyle talimat verdi, ‘Türkiye’de milli bir şey olmasın, üretilmesin, bu memleket ayakta kalmasın. Senin görevin budur’ diye. Yazıklar olsun. Başka bir iddia ortaya koyuyorum. Hadi bakalım bununla ilgili bir şey söylesinler. Dünyada milli İHA’yı kritik şekilde üreten ve bunu en iyi kullanan 2 ülkeden birisi Türkiye’dir. Buna dayanamıyorlar. Biz insansız hava araçlarımızda yaptığımız hiçbir operasyonda şehit de yaralı da vermedik. Bütün dertleri budur. Öyle kolay iş değil. Jandarma ve emniyetin, genel kurmayın kendi izleme merkezi var. Bilesiniz söylüyorum, İHA ile teröristin kol saatinin hangi marka olduğunu bile görebilecek bir kabiliyete sahibiz. Bu ülkenin terörle mücadelesini ‘İnsan hakları ihlali var’ diye zan altında bırakmaya çalışmanın siyasetle hiçbir ilgisi yoktur. Güya piknik yapan insanları vurmuşuz. Ne pikniği hangi piknik? Hangi sivil vatandaştan bahsediyorsunuz. Polisimi şehit eden teröristlerle hangi sivil vatandaş oturup neyi konuşur? Çok açık ve nettir su testisi su yolunda kırılır. Biz saf değiliz. Az önce de ben otururken bizimkiler 2 teröristi daha hakladılar. Kimin ne olduğunu çok iyi biliyoruz.”

“264 terörist etkisiz hale getirildi”

“İHA’ların sayesinde operasyonlarımıza kışın da devam edeceğiz” diyen Bakan Soylu, “ Örgütün hareket kabiliyetini daraltıyoruz. Şimdi bakın kabiliyetini daha da arttıracağız. İçerde 2 bin 600 saatiz. Sınırlarımızın da her birini tepeden İHA’larla kontrol edeceğiz. 24 saat kimseyi hareket ettirmeyeceğiz. Terör örgütünün sınırlarımızdan sızmasını engelleyebilecek bütün tedbirleri alacağız. Bu araçlarla toplam 264 terörist etkisiz hale geldi. 59 tanesi bizatihi SİHA ile ele geçirdik. 126 sığınak ele geçirildi. Bomba yapımında kullanılan madde, silahlar ve çok miktarda uyuşturucu yakalandı. Bu operasyonlarımız hiç ara vermeden devam edecek. 20 Kasım’a kadar, kış öncesinde bunların tepesinde bunların iflahını keseceğiz. Hiç merak etmeyin. 20 Kasım’dan sonra kışın 1 saniye bile durmak yok. Bütün evlatlarımız şuan da heyecan içerisindeler. Kato Dağı, ne oldu Kato Dağı’na? Hani yüzlerce mağaranız vardı. Evlatlarımız şimdi orada ay yıldızlı bayrağımızı dikmişler ‘Burası bizim yerimizdir, burası bizim yuvamızdır’ dediler” dedi.

“Bize geldin mi yeri göğü inletiyorsun”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kars’ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Artvin’de saldırı planlayan terörist olduğunu söyleyerek, “Bunların derdi bu kayıplar değil. Madem senin derdin sivil can kayıplarıydı. Geçtiğimiz Ağustos ayında Amerikan Predator’u sivil yerleşim yerine düştü ağzını açtın mı? Tek kelime ettin mi? Bize geldin mi yeri göğü inletiyorsun. Ama Amerikan İHA’larına tek bir laf edemiyorsun. Sen nasıl bir milletvekilisin ve kimin milletvekilisin? Diyarbakır baro başkanıydın gitseydin Diyarbakır’dan milletvekili olsaydın. Çünkü orada kimleri dolandırdığın ve kimlerin ocağına incir ağacı diktiğini tüm Diyarbakırlılar biliyor. Kars’ta bizim evlatlar dün yine teröristleri hakladı. Tesadüf bu ya, onlardan biri Kılıçdaroğlu’na Artvin’de yol üzerinde taciz yapan teröristlerden birisi çıktı. Peki, bunlar nasıl keşfedildi. İnsansız hava araçlarıyla beraber. İşte Cenabı Allah’ın tokadı. Bunu da anlayın bari. ‘Türkiye’de güvenlik yok’ öyle mi? Ölen şehitlerimize hakaret etmiyor musunuz?” diye konuştu.

Tek liste olarak gidilen kongrede Enver İskenderoğlu AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı oldu.

Bakan Soylu eski Kara Kuvvetleri Komutanı Çolak’ın cenazesine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra Akçabat ilçesine giderek Kara Kuvvetlerinin eski Komutanı Trabzonlu Orgeneral Salih Zeki Çolak’ın vefat eden annesi Sehure Çolak’ın (92) Akçaabat Yeni Camii’ndeki cenazesine katıldı. Bakan Soylu, burada Orgeneral Çolak’a taziye dileğinde bulundu. Cenaze öğle namazı sonrası ilçede defnedildi.