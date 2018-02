Törene Bakan Süleyman Soylu’nun yanısıra, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, ünlü yönetmen Osman Sınav, sanatçı Yusuf Güney ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, “Devletimizden aldığımız yardımlarla belediyemizi makine parkını yeniledik. Öğretmenevini yaptırdık. Kamu kurum ve kurumlarımızın yaptığı yatırımlarımız da var. Yüzme havuzumuzun temelini atacağız. Heyelan oluşa bölgelerde ve devlet hastanemiz bölgesinde fore kazık çalışması yapıldı. Bunları Sayın Bakamın sizlerin sayesinde yaptık. Diğer yapacağımız projelerde de yardımlarınızı bekliyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yaptığı konuşmada, Trabzon’da irili ufaklı çok sayıda hizmetleri olduğunu ifade ederek "Sürmene’ye yaptığımız hizmetler ayrı bir haz verdi. Bu okulu hep şöyle tasarladık. Bizim şehrimiz insanlarımız kahraman asiller. Dün 3 bin 300 fidanımıza Gaziantep merkezimizden Afrin’e gönderdik. Onlara dedim ki ’Televizyon, kamera, ajans almadık. Onlarla helalleşmek istedik. Eğer biz bu topraklar hür ve özgürsek bugün ay yıldızlı bayrağımız şu semalarda onurlu dalgalanıyorsa eğer ezanı Muhammedi 5 vakit Allahu Ekber diye semalarla buluşuyorsa biz bunu Çanakkale’de evladını, anasını, babasını, yavuklusunu, aşkını düşünmeden bu topraklara namert postalı değmesin diyen, şehadeti göze almışlar sayesinde bu topraklarda hür ve özgürüz. Bilin ki adını sanını bilmediğimiz milyonlara insanımız Çanakkale’de mezarlara gidip dualar ediyorsa o büyük anlayışı o gün orada yaşatan insanlar sayesindedir. İşte sizlerde tarihin en büyük seferine çıkıyorsunuz. Bu sefer namusunuz için yapılan bir seferdir. Asil milletimizin her ferdinin merhameti için yapılan bir seferdir. 100 yıl önce bu anlamı kendi ruhunda kendi zihninde taşıyanlar bize şu çocuklarımıza güzel bir gelecek emanet ettiler" dedi.

"Bu okulun ismini verdiğiniz ticaret için kaymakam değildi. Bu ülke ona görev verdi" diyen Soylu "Orada ismine bakmadan, siyasi düşüncesine bakmadan bu topraklara aydınlık gençler yetiştir dedi. Her yolu asfaltladı dara düşenin Muhammet Safitürk evladı, kardeşi oldu. O asaletli insan kalleşçe şehit edildi. Defalarca oraya gittik, küsmedik. Bizim mesajımız; kardeşlikledir, ilimledir, okulladır ve bunu devam ettireceğiz. Bize bir görev verdiniz. Bu görevle ilk olarak Çalışma Bakanı olduk. Bu okul Çalışma Bakanlığımızın ürünüdür. Mimariye dikkat etmemiz lazım. İçişleri Bakanlığı zamanında koca koca binalar yaptırmadım. Memleketimizin her yerine okul yapalım. Her birini yerel mimaride yapmaya çalışıyoruz. Bizim doğamızla, bizim hasretlerimizle, güzelliklerimizle yapmaya çalıştık ve yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından yapımı tamamlanan Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk İlköğretim Okulu’nun açılışı ile Hasan Tahsin Kırali Lisesi ve Sürmene Yarı Olimpik Yüzme Havuzu temel atma töreni gerçekleştirildi.