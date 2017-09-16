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16 Eylül 2017 20:32

Bakan Soylu’dan kendisini istifaya davet eden Kılıçdaroğlu’na cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesinin cenazesinin defni sırasında yaşananlarla ilgili ve sonrasında gözaltına alınanlar arasındaki bir kişiyle karakolda çekilen fotoğrafa ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Soylu’dan kendisini istifaya davet eden Kılıçdaroğlu’na cevap

16 Eylül 2017 20:32

Bakan Soylu, kendisini istifaya davet eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da konuyla ilgili Trabzon’un Arsin ilçesinde cevap verdi.


Bakan Soylu, partisinin Arsin 6’ncı Olağan İlçe Kongresi’ne katılarak, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değerlendirdi. Bakan Soylu, yeni sistemle Türkiye’nin şekilleneceğini ve önlerindeki sürecin iyi değerlendirilmesi halinde de ülkenin hedeflerine ulaşacağını söyledi.


Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Bakan Soylu, “Terörle mücadele ediyoruz. Yeni yeni kavramlar duyuyoruz. Diyor ki Kılıçdaroğlu, silahlı terörist var, silahsız terörist var. Derdi ne biliyor musunuz, terörle mücadelemizi akamete uğratmak, bizi hareketsiz bırakmak, PKK’nın bölgedeki etkinliğini artırmaya çalışabilmek. Neden, çünkü HDP toplumsal tabanını kaybetti. Oturma eylemi yaptılar. Baktılar ki, gelen yok, giden yok. Bizden sandalye ve masa istediler. Millete bunlar çok çektirdiler, annelerin ellerini böğürlerinde bıraktılar. Tabanlarını kaybettiler. Hani diyorlar ya, ‘bir sivil öldürdünüz’ diye. Ey Kılıçdaroğlu, bizim işimiz teröristle, bizim işimiz vatandaşımızla değil. Ama biraz yiğit ve vicdanlı olsan birçok sivili, Necmettin öğretmenimizi ve Erenimizi katleden PKK’ya karşı şu son günlerde çıkarmış olduğun sesin bir gramını çıkarsan, bu millet sana gerekli cevabı verirdi” dedi.



"Bir kola FETÖ’cü bir kola PKK girmiş"


Bakan Soylu, konuşmasında HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesinin cenazesinin defni sırasında yaşananlar ve olay sonrası gözaltına alınanlar arasındaki bir kişi ile karakolda çekilen fotoğrafa ilişkin değerlendirmede bulunurken, kendisini istifaya davet eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun etrafının FETÖ’cü koktuğunu belirterek, “Hazırlanıyor değil mi, 2019’a hazırlanıyor. Bir kola FETÖ, bir kola PKK girmiş, sırtında DHKP-C, 2019’a hazırlanıyor. Bu millet bu işbirliğini sana soracaktır. Gece bir baktım ki; benim o cenazede olaylara karışan kişiyle fotoğrafımı koymuşlar. At kaçtı, torba düştü. Bugün de Kılıçdaroğlu diyor ki; ‘Bu bakan biraz ahlaklı, inançlıysa derhal istifa etmesi lazım.’ Şimdi bir fotoğrafla istifa edilecekse, ya da ben bir fotoğrafla ahlaksız oluyorsam, ki gereğini yapan bir adamım. Bana demesi lazım ki; biraz aklı çalışsa; ‘ulan helal olsun adam bak gecenin bir yarısında olaylara müdahale etti, meseleye vaziyet etti. Çıkabilecek bir olayı engellemeye çalıştı. Bu olayı yapanlardan bir tanesi de geldi, bunla bir fotoğraf çektirdi. O da buna rağmen bütün hepsini gözaltına aldı, herkesin ifadesini aldı, devlet dediğin de böyle bir şeydir kardeşim’ dese bu anlaşılabilir bir şey. Ben bir fotoğrafla istifa edeceğim, senin etrafın FETÖ’cü kokuyor senin. PKK’yla fotoğraf çektirdin, PKK’yı destekleyenlerle fotoğraf çektirdin, DHKP-C’yle fotoğraf çektirdin, ömrün böyle geçti, ömrün. Bu millet senin dününü ve yarınını biliyor” ifadelerini kullandı.


Bakan Soylu, konuşmasında fındık fiyatlarıyla ilgili de gerekli çalışmaların yürütüldüğünü ve üreticiden biraz sabırlı olmalarını isterken, süreci iyi değerlendirerek üreticiyi mağdur etmeyeceklerini de sözlerine ekledi.




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