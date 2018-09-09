Bakan Turhan, Trabzon’da cenaze namazına katıldı

Tarihi İskenderpaşa Camii’nde kılınan cenaze namazına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Geçirdiği rahatsızlık sonucu dün hastanede hayatını kaybeden Karadeniz’in cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ortahisar ilçesi Özkaymaklı Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.