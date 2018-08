Bize bu saldırıyı yapanlar daha ağır darbeler alarak bu saldırıdan geri çekilmek durumunda kaldılar. Bu bitti mi? Bitmeyecek. Bu saldırıları yine belki acımasız bir şekilde yapacaklar” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Trabzon’da hemşehrileriyle bir araya geldi. Eski Büyükşehir Belediye binasında yapılan bayramlaşma törenine Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Bahar Ayvazoğlu, Adnan Günnar, Salih Cora, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in yanı sıra daire amirleri de katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Turhan, Türkiye’nin kritik günlerden geçtiğini belirterek bu mücadeleyi devlet şuuru içerisinde birlik ve beraberlik içerisinde savuşturmaya devam ettiklerini kaydetti.

Bakan Turhan, memleketi Trabzon’da bulunmaktan dolayı çok mutluluk duyduğunu ifade ederek "Kurban Bayramı vesilesi ile bir aradayız. Daha önce bakanlık vazifesini, görevini aldıktan sonra Trabzon’a iki defa seyahat etme fırsatı bulduk. Bunların birincisi Rize’de yaşanan bir sel hadisesi nedeniyle ikincisi de Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimizi ziyaret etmesi bölgedeki bazı programlara katılması nedeniyle şehrimize geldik. Ancak ilk defa sizinle böyle bir ortamda hasbihal etme imkânını yakaladık. Bundan dolayı bayram vesilesi de olsa çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Bayramlar paylaşmaktır, dargınlıkları gidermektir, sevgi saygı ölçüsü içerisinde insanların birbiriyle kucaklaşması yeniden resetlenmiş bir nefisle bir kalbi duygularla hayata devam etmesidir. İnşallah bizde bundan sonra dargınlıklarımızı, kırgınlıklarımızı tüm insanlar olarak ve mücadelesini verdiğimiz siyasi davanın içindeki bireyler, görevliler, yetkililer olarak bundan sonra inşallah hep birlikte hep beraber omuz omuza güçlerimizi birleştirerek yürüteceğiz” şeklinde konuştu.

"Ülkemiz kritik günlerden geçiyor”

Bakan Turhan, "Ülkemiz çok kritik günlerden geçiyor. Bugüne kadar da bu millet tarih boyunca çok büyük badireler, sıkıntılar atlattı büyük savaşlar geçirdi. Fakat çağımızın yöntemleri ile yapılan savaşlara karşı da bugüne kadar yine kendi asaletinden gelen genlerinde olan mücadele, devlet şuuru, birlik beraberlik şuuru içerisinde bunları da savuşturmaya devam ediyor. Bundan bir iki hafta önce Sayın Cumhurbaşkanımızın burada olduğu günde, ülkemize dünyadaki bazı finans kuruluşları ve onun arkasındaki güçler tarafından bir saldırı, bir taarruz yapıldı. Bu taarruzu hükümetimiz başta sayın Cumhurbaşkanımızın yönetimi ile sağlam iradesi ile özellikle hemşehrimiz Hazine ve Maliye Bakanımıza teşekkür ediyorum. Gece sabaha kadar bütün dünyayı izleyerek takip ederek bu saldırıyı tavizsiz ve hasarsız bir şekilde savuşturmuş oldu. Bazı ufak tefek sorunlar sıkıntılar yaşandı. Ancak saldırıyı yapanlar daha ağır darbeler alarak bu saldırıdan geri çekilmek durumunda kaldılar. Bu bitti mi? Bitmeyecek. Biz var olduğumuz müddetçe bu coğrafyada bu bölgede, coğrafya dersini bilerler fakat tarihi olmayanlar, tarihten ders almayanlar bu saldırıları yine belki acımasız bir şekilde yapacaklar. Biz buna karşı hükümet olarak hazırlıklıyız, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yeter ki birlik beraberlik içinde olalım. Birbirimize destek olalım, birbirimizin eteğinden çekmeyelim, ayağının altına mayın döşemeyelim” diye konuştu.

"Ülkemizin her köşesinde ve sınırlarımızın dışında güvenlik güçlerimiz büyük bir mücadele veriyor”

Güvenlik güçlerinin gerek yurt içi, gerekse yurt dışında büyük bir mücadele verdiğini kaydeden Turhan, "Ülkemizin her köşesinde, sınırlarımızın ötesinde güvenlik güçlerimiz gerek yurt içi, gerekse dışı operasyonlarda büyük bir mücadele veriyor. Her bakanımız kendi işiyle meşgul. Bu mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz ve ülkemiz milletimiz artık yakın geçmişte birilerinin talimatıyla kendi politikalarını kendi kararlarını veren değil, kendi hür iradesiyle karar alıp kararlarını uygulayan bir devlet bir millet olma durumuna gelmiştir. Bunda tabii ki en büyük başarı liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun sağlam iradesidir. Bunun bilincinde olarak bizde onun ekibindeki kişiler olarak elimizden gelen her türlü gayreti göstererek ona yardımcı olmamız lazım. Gece uykusu yok çalışıyor, düşünüyor, dertleniyor ve bu taşıdığı sorumluluğu sadece ülkemiz içerisindeki insanlarla değil bütün dünya mazlumlarının dertleriyle dertlenen bir liderin ekibinde olmak ona yardımcı olmak bizim için en büyük gurur vesilesidir” dedi.